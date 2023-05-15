Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

CHP ve İYİ Parti'nin ortak listeyle girdiği illerde ne oldu?

CHP ve İYİ Parti, cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde 16 ilde ortak listeyle yarıştı. 2018 seçimlerinde bu illerden toplam 5 vekil çıkaran 2 parti, fermuar sistemiyle bu seçimde 8 vekile ulaştı. İşte AA’nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre; Adıyaman, Aksaray, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Rize, Yozgat ve Van'da sonuçlar...

Giriş: 15.05.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
CHP ve İYİ Parti'nin ortak listeyle girdiği illerde ne oldu?

CHP ve İYİ Parti, cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde 16 ilde ortak listeyle yarıştı.

Bu şehirlerin 8'inde 2018 seçiminde olduğu gibi iki partiden vekil seçilemezken, 8 ilden birer vekil meclise girdi. CHP, 1999'da il olan Düzce'de ilk kez, Erzincan'da 8, Rize'de ise 43 yıl sonra vekil çıkardı.

İşte AA’nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre; CHP ve İYİ Parti'nin fermuar sistemiyle girdiği Adıyaman, Aksaray, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Rize, Yozgat ve Van'da ortaya çıkan sonuçlar...

İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı şehirler:

ADIYAMAN

ADIYAMAN İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 168.619 %52,36 4
CHP 60.164 %18,68 1
YEŞİL SOL 38.670 %12,01 0
YENİDEN REFAH 15.385 %4,78 0
BĞMSZ 14.805 %4,60 0
MHP 13.750 %4,27 0

BARTIN

BARTIN İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 49.609 %36,83 1
CHP 42.481 %31,54 1
MHP 31.768 %23,59 0
YENİDEN REFAH 2.399 %1,78 0
ZP 1.960 %1,46 0
MEMLEKET 1.213 %0,90 0

BATMAN

BATMAN İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
YEŞİL SOL 193.183 %58,15 4
AK Parti 96.444 %29,03 1
CHP 27.587 %8,30 0
MHP 4.549 %1,37 0
YENİDEN REFAH 3.563 %1,07 0
SOL PARTI 1.931 %0,58 0

ÇORUM

ÇORUM İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 145.804 %40,23 2
CHP 111.833 %30,86 1
MHP 73.332 %20,24 1
YENİDEN REFAH 11.926 %3,29 0
ZP 5.512 %1,52 0
BBP 2.817 %0,78 0

DÜZCE

DÜZCE İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 134.677 %49,54 2
CHP 61.537 %22,64 1
MHP 43.907 %16,15 0
YENİDEN REFAH 10.605 %3,90 0
ZP 5.847 %2,15 0
YEŞİL SOL 3.223 %1,19 0

ERZİNCAN

ERZİNCAN İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 59.675 %38,57 1
CHP 55.803 %36,07 1
MHP 30.486 %19,71 0
YENİDEN REFAH 2.246 %1,45 0
YEŞİL SOL 1.913 %1,24 0
ZP 1.519 %0,98 0

HAKKARİ

HAKKARİ İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
YEŞİL SOL 95.547 %62,87 3
AK Parti 30.933 %20,35 0
CHP 10.820 %7,12 0
MHP 4.407 %2,90 0
YENİDEN REFAH 3.004 %1,98 0
BĞMSZ 2.871 %1,89 0

RİZE

RİZE İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 126.627 %53,45 2
CHP 50.858 %21,47 1
MHP 30.754 %12,98 0
YENİDEN REFAH 12.037 %5,08 0
ZP 4.135 %1,75 0
BBP 3.715 %1,57 0

VAN

VAN İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
YEŞİL SOL 288.666 %53,30 6
AK Parti 140.433 %25,93 2
CHP 46.631 %8,61 0
MHP 27.323 %5,04 0
YENİDEN REFAH 17.081 %3,15 0
BBP 4.563 %0,84 0

CHP'nin aday çıkarmadığı şehirler:

AKSARAY

AKSARAY İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 112.450 %44,01 2
İYİ Parti 63.513 %24,86 1
MHP 53.794 %21,05 1
YENİDEN REFAH 6.617 %2,59 0
BBP 5.400 %2,11 0
ZP 3.443 %1,35 0

BAYBURT

BAYBURT İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 29.953 %59,96 1
MHP 8.304 %16,62 0
İYİ Parti 8.026 %16,07 0
YENİDEN REFAH 1.477 %2,96 0
ZP 685 %1,37 0
BBP 368 %0,74 0

BİTLİS

BİTLİS İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
YEŞİL SOL 71.230 %40,37 2
AK Parti 66.219 %37,53 1
İYİ Parti 23.074 %13,08 0
MHP 6.670 %3,78 0
YENİDEN REFAH 3.718 %2,11 0
MEMLEKET 1.084 %0,61 0

ÇANKIRI

ÇANKIRI İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 53.444 %42,60 1
MHP 39.236 %31,27 1
İYİ Parti 22.355 %17,82 0
YENİDEN REFAH 3.787 %3,02 0
ZP 1.938 %1,54 0
BBP 1.280 %1,02 0

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 37.978 %47,71 1
MHP 21.127 %26,54 1
İYİ Parti 14.653 %18,41 0
YENİDEN REFAH 2.165 %2,72 0
ZP 884 %1,11 0
BBP 659 %0,83 0

MUŞ

MUŞ İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
YEŞİL SOL 95.084 %50,85 2
AK Parti 39.656 %21,21 1
MHP 31.055 %16,61 0
İYİ Parti 10.390 %5,56 0
YENİDEN REFAH 5.407 %2,89 0
SOL PARTI 1.221 %0,65 0

YOZGAT

YOZGAT İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 113.742 %43,78 2
MHP 60.441 %23,27 1
İYİ Parti 59.903 %23,06 1
YENİDEN REFAH 11.449 %4,41 0
BBP 4.287 %1,65 0
ZP 3.389 %1,30 0

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
"Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik"
Deprem nedeniyle köylerin manzarası değişti
Deprem nedeniyle köylerin manzarası değişti
Türkiye’nin doğum istatistikleri
Türkiye’nin doğum istatistikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.