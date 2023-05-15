CHP ve İYİ Parti, cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde 16 ilde ortak listeyle yarıştı.

Bu şehirlerin 8'inde 2018 seçiminde olduğu gibi iki partiden vekil seçilemezken, 8 ilden birer vekil meclise girdi. CHP, 1999'da il olan Düzce'de ilk kez, Erzincan'da 8, Rize'de ise 43 yıl sonra vekil çıkardı.

İşte AA’nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre; CHP ve İYİ Parti'nin fermuar sistemiyle girdiği Adıyaman, Aksaray, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Rize, Yozgat ve Van'da ortaya çıkan sonuçlar...

İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı şehirler:

ADIYAMAN