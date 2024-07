CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan güzel haberler geldiğini belirten Yücel, mücadele veren tüm milli sporculara başarılar diledi.

Yücel, belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarının tahsil edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Neymiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerin borçlarını kaynağında kesecekmiş. Bu düpedüz, kendi siyasi başarısızlığını vatandaşa fatura etmeye çalışmak, kendi siyasi çöküşlerinin bedelini halka ödetme çabasıdır. Akıllarınca CHP'li belediyelerin gözünü korkutacaklar, belediyelerimizin vatandaşa hizmet vermesini engelleyecekler. Yahu siz bu tarz hamlelerle, CHP'li belediyelerin halka hizmet etmesini engelleyebileceğinizi mi zannediyorsunuz?"

"AKP iktidarı bir yandan CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamak, halka hizmet etmelerini engellemek için her türlü şeytanlığı ve cambazlığı yapadursun, diğer yandan da çok uzun süredir milletin alacaklarını tahsil etmek yerine, bazı borçları silmeyi marifet sayıyor. Kamu ihalelileriyle ihya edilen milyar dolarlık ciroları olan şirketler 'tek bir delikli kuruş' vergi ödemezken, vatandaş, her güne 'bugün hangi vergi arttı?' diye uyanıyor. 22 yılın sonunda gelir dağılımında da, vergide de adaleti sağlayamayan AKP iktidarı yüzünden, halk hiçbir zaman kazanan tarafta olmadı. Her paraya sıkıştığında zamlara sarılan, her paraya sıkıştığında vergi sopasını sallayan AKP iktidarı, ilk sandıkta gideceğinin o kadar farkında ki, son dünyalıklarını yaparcasına vatandaşı sömürmeye devam ediyor. Bu sömürü ilk sandıkta, CHP iktidarında son bulacak."