CHP Sözcüsü Yücel'den para sayma görüntülerine yanıt

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, Şırnak'ta şehit olan polisler ile Konya'da şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Ramazanın hayırlı olmasını dileyen Yücel, bolluk ve bereket ayı olan ramazanda vatandaşın artık istedikleri gibi bir iftar sofrası kuramadığını, Et ve Süt Kurumu önündeki kuyrukların uzadığını, insanların gün ağarmadan sıraya girdiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

"YOKSULLUK SINIRI 53 BİN LİRA"

Açlık sınırının 16, yoksulluk sınırının 53 bin lira olduğunu ifade eden Yücel, emekli ve asgari ücretlinin bırakın iftar sofrasını, ramazan pidesi bile alamayacak hale geldiğini öne sürdü. Yücel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel yönetimlerdeki gücümüzle, AKP iktidarında yoksullaşan vatandaşımıza destek olmak ve onları yoksulluktan kurtarmak için hiç durmadan çalışıyoruz." dedi.

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Bilimsellikten uzak ekonomi politikaları uygulanarak ülkenin iflasa sürüklendiğini savunan Yücel, vatandaşın alım gücünün aydan aya değil, günden güne düştüğünü söyledi.

Deniz Yücel, milyonlarca emeklinin geçinemediği için çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Rahat edip, torun sevecekleri dönemde, AKP emeklileri ucuz et kuyruklarında saatlerce sıra bekleyecek hale getirdi. 70 yaşında insanlar, ekmeği ucuz alabilmek için saatlerce sıra bekliyor, kendilerine uzatılan mikrofonlardan, kameralardan emekliler utanıyor ama asıl utanması gereken AKP utanmıyor. Yıllarca bu ülkenin ekonomisine katkı sunan, katma değer yaratan emekliler, kendilerini yok sayan AKP'ye 31 Mart'ta hesap soracak." değerlendirmesinde bulundu.

"KOCA BİR İŞSİZLER ORDUSU OLUŞTU"

TÜİK'in işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Yücel, gerçek işsizlik oranının yüzde 26,5 olduğunu, gerçek işsiz sayısının da 11 milyona doğru ilerlediğini söyledi. Yücel, "AKP iktidarlarının yanlış istihdam politikalarının sonucu koca bir işsizler ordusu oluştu. Gençler iş bulamıyor. Liyakatin yok edildiği ülkemizde yurt dışına gitmeyi planlayan genç oranı yüzde 70'leri geçiyor." diye konuştu.

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AK Parti'nin, söylenecek yeni bir sözü, adaylarının açıklayacak projesi olmayınca "beka sorunu" söyleminden medet umduğunu, sınır ötesi operasyonları seçim malzemesi yaptığını savunan Yücel, "Neymiş, 'Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayacak, terör meselesini sorun olmaktan çıkartacakmışlar.' 22 yaz geçti, güven çemberini neden oluşturmadınız? Terör meselesini bugüne kadar neden sorun olmaktan çıkarmadınız?" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanları ve başkan adaylarının mal varlıklarını açıkladığını dile getiren Yücel, diğer adayların da mal varlıklarını açıklamasını istedi.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Yücel, "Adı bayram ama kendisi maalesef artık bayram değil. Şehir hastaneleri denilen beton yığınlarının içinde, doktorların ameliyathane temizlemek, hemşirelerin hasta, teknikerlerin ise malzeme taşımak zorunda kaldığı bir dönemdeyiz." dedi.