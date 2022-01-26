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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir basın toplantısı düzenleyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in eleştirilerine yanıt verdi.

Öztrak şöyle konuştu:

İstanbul Havalimanı AK Parti'dir, Atatürk Havalimanı Cumhuriyet'tir. 2017 yılındaki kar yağışındaki 17 gündeki tuz ve sülosyonu 4 günde atılan tuz ve sülüsyonla mukayese etmeye kalkıyor. O dönem Beylikdüzü Belediye başkanı olan bugünkü İBB Başkanı, AKP'li İBB Başkanı'nın kendisine tuz ve sülüsyon vermediğini anlatmamış.

Büyükelçi ile yenen bir yemek üzerinden İBB Başkanı linç etmeye kalkıyor. AKP Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. İstanbullu bunların ne olduğunu biliyor. Ülkeyi sel götürdü, dere kenarına ev yapmışlar diye milleti suçladılar. Bunları geçeceksiniz. Bizim sizlerden alacağımız kriz yönetimi dersi yok. Şu an organize sanayi bölgelerinde elektriği kestiniz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez karşılaşıyoruz. AKP Sözcüsü bununla ilgili tek kelime etmiyor. '



15 Temmuz'da kendi genel başkanları Marmaris'te tatilde iken, darbe girişimini eniştesinden öğrenip uçakla tur atarken, Başbakanları tünelde saklanırken, belediye başkanının evine herkesin önünde giden, 'demokrasiye sahip çıkın' diyen başkanımıza laf söylediler. Bizim AK Parti'den alacağımız ders yoktur, ama onların vereceği hesap vardır.

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