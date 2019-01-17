Yerel seçimlere kısa bir süre kala Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarını belirleyen CHP’de gözler İzmir’e çevrildi. Kulislerde Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur’un adı öne çıkarken, daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulislerde farklı isimler üzerinde tartışmalar devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" açıklaması sonrası gözler İzmir’e çevrildi.

“SOYER’İN ADI AÇIKLANMADI”

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, “Para Gündem” programında yaptığı değerlendirmelerde, “Kılıçdaroğlu için zor bir durum. CHP, rahat olduğu bir kentte zorlanıyor. Tunç Soyer isminin önde olduğunu düşünüyorum” dedi. Aydemir, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi Kocaoğlu’nun yaptığı açıklama nedeniyle Soyer’in isminin açıklanmadığını da söyledi.

Aziz Kocaoğlu’nun gazetecilerle yaptığı bir toplantıda, İzmir için adı geçen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila için, “Onun olmasını isterdim ama biraz daha tecrübe kazanması lazım” diyerek tecrübe kazanması gerektiğini söyledi. Kocaoğlu’nun Alaattin Yüksel ve Abdul Batur’u desteklediği de ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını 26 Ocak’ta açıklaması bekleniyor.

FATİH ALTAYLI: BEĞENMEZSE ÇIKAR DEMİŞTİM

Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Şartname" başlıklı köşe yazısında, CHP'deki aday belirleme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP, İzmir adayını hala açıklayamadı.

Çünkü CHP yönetimi İzmir’i çok garanti görüyor ve buradaki durumu aday gösterme gibi değil, belediye başkanı atama gibi algılıyor.

Kimi atayacaklarına karar veremiyorlar bir türlü.

Ve benim aylar önce yaptığım bir öngörü gerçekleşmeye doğru ilerliyor.

Epey bir zaman önce “Aziz Kocaoğlu aday olmayacağım dedi ama başta Tuncay Özkan olmak üzere beğenmediği bir isim aday gösterilecek olursa yeniden aday adayı olarak ortaya çıkacaktır” demiştim.

Galiba böyle bir durum var ki, Kocaoğlu kendini öne çıkarma gereği hissetti.

CHP, Kocaoğlu’nun İzmir taşrasındaki ağırlığını hafif alırsa, hata yapar.

Ben söylemiş olayım."