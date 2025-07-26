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        Haberler Gündem Politika CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday ofisi açıldı | Son dakika haberleri

        CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday ofisi açıldı

        CHP Ankara Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışını gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ofisi genel merkezden ayırdık. Buranın kapısı herkese açık. Fikri olana enerjisi olana açık. Burası Gazi'nin partisinin bir kez daha iktidara yürüyüşünün, bir kez daha mağdurların yüzünü güldürüşünün, açlığı bir kez daha yenmesinin, işsizliği ortadan kaldırmasının, geleceğe umutla bakılmasının yolculuğu, bugün burada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile birlikte başlıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:42
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        CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday ofisi kuruldu
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        CHP'nin Ankara'da bulunan Parti Okulu Cumhurbaşkanlığı Politikaları'nı belirlemek için aday ofisine dönüştürüldü.

        EKREM İMAMOĞLU MESAJ GÖNDERDİ

        Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya mesaj gönderdi. İmamoğlu'nun mesajını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke okudu.

        İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi her şeyden önce milletimizin Cumhuriyetimize bağlılığının ifadesidir. Milletimizin eşit şartlarda, mertçe yürütülecek bir siyasi rekabet talebinin ifadesidir. Burası bir partinin bir şahsın değil, milletin ofisidir. Tarih yazacağımız bir merkez olacaktır.

        Demokratik siyasetin özü, toplumun ortak menfaatlerine hep birlikte barış içinde ulaşmaktır. Bu da çok sesliliği, ifade hürriyetini gerektirir. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi demokratik siyaset anlayışı ile ülke sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yola çıkıyor. Herkes çok iyi bilsin ki, peşinde olduğumuz çok zafer ortak aklın zaferidir, milletin içine düştüğü durumdan kurtarmaktır"

        ÖZEL: BURANIN KAPISI HERKESE AÇIK

        Açılışta bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadelere yer verdi:

        Herkes baba evine doğar büyür kimi daha ırağa gider, kimi yakında kalır. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa baba evinde baca tütmektedir. İşte gün o gündür. Türkiye'nin tüm demokratlarının, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyalist demokratların, liberal demokratların, Kürt demokratların birleştiği yer baba evidir. Ve bu baba evi bir partiye ait değildir. bizler baba evinin bacası tütsün diye odun çekenleriz. Ama baba evi Türkiye'nin tümüne aittir. Çünkü tapusunda ne Özgür Özel yazar ne de önceki genel başkanların adı. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Ofisi genel merkezden ayırdık. Buranın kapısı herkese açık. Fikri olana enerjisi olana açık. Burası Gazi'nin partisinin bir kez daha iktidara yürüyüşünün, bir kez daha mağdurların yüzünü güldürüşünün, açlığı bir kez daha yenmesinin, işsizliği ortadan kaldırmasının, geleceğe umutla bakılmasının yolculuğu, bugün burada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile birlikte başlıyor.

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        #CHP Cumhurbaşkanlığı Ofisi
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