AA

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in ofisinde basının karşısına çıkan baba Gültekin, 4 Ocak 2021'deki duruşma sonrasında açıklama yapmayı planladığını ancak yanlış haberler çıkması üzerine açıklama yapmaya mecbur kaldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bugüne kadar sessiz kaldım. Biraz heyecanlanıyorum, çünkü ilk defa medyanın karşısına çıkıyorum. Ben acılı bir babayım, beni de mazur görün. Ayın 16'sında kızım Muğla'da diri diri yakıldı. Ayın 23'ünde telefonum çaldı. 'Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu' söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra 'davadan vazgeç' dedi bana. 'Kamu davası zaten devam eder. Biz senin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız' dediler. Çünkü karşı tarafta, annesinin CHP'de bir ilçe başkanı olduğunu biliyorum. Aynı partideler ve söyleyeceğim kelime harfi harfine doğrudur. 'Aksi ispat edilirse intihar ederim' demişim. Ve ben kabul etmedim, kızınız olsa acaba siz kabul eder misiniz? Telefonu kapattım, tahminen 1.5-2 dakika sürmedi. Olayı da kapattım."

Kızının taziyesinden 20 gün sonra Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadak'ın akraba ve arkadaşlarını devreye sokarak kendisiyle görüştüğünü anlatan Gültekin, "Bana ulaştılar, geldiler, inanmadım ilk önce. Sizi kim aradı diye sordum. Süleyman Girgin'in aradığını söyledi. Telefonunu çıkardı, beni arayan kişinin, onu arayan kişiyle aynı olduğunu gördüm. Ben kabul etmedim. Defalarca beni aradı. Defalarca orada birebir görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz, yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor.' Benim kızıma Muğla'dan çok iftiralar atıldığı için canı pahasına da olursa İstanbul tapusunu da verseler bile ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar nereye giderse gitsin. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm. O yüzden davadan vazgeçmedim. İstanbul'a geldim. Beni iki sefer daha aradı." diye konuştu.

Yalan atması için bir gerekçesi ya da siyasi bir çıkarı olmadığını söyleyen baba Gültekin, acılı bir baba olduğunu, derdiyle uğraştığını, çıkan haberlere çok üzüldüğünü, iftira atmasının söz konusu olmadığını, hiçbir siyasi partiye üye olmadığını ve bu olayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mal etmediğini vurguladı.

"VELİ AĞBABA VE ÖZGÜR ÖZEL ARADI"

Gültekin, "Ben kişiler üzerinden konuşuyorum. Daha sonra Veli Ağbaba aradı. Veli Ağbaba'ya da aynısını söyledim. Daha sonra Özgür Özel de aradı, aynısını ona da söyledim. Ve 4 Ocak'ta ben açıklama yapacaktım ancak çok yalan haberler var, o yüzden ben açıklama yaptım. 'Ben yalan atıyorum', haber çıkmadan bir gün önce CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar Hizan'da." ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN'İN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Cep telefonundan kendisini aradığını belirttiği milletvekili Süleyman Girgin'in fotoğrafını gösteren Gültekin, Özgür Özel'in kendisine, "gerekeni yapacağız" dediğini, "partimiz içinden böyle insanları kabul etmiyoruz" ifadesinin kullanıldığını ve "gerekenin yapılacağının" söylendiğini de aktardı. Gültekin, "Özgür Özel bey bana dedi ki 'sonuna kadar yanındayız ve davayı takip edeceğiz'. Beni arayanın da bu olduğunu söylediler." şeklinde konuştu.

Doğru söylemediği iddialarına karşılık da konuşan baba Gültekin, "Diyelim ki ben yalan atıyorum, bir ilçe başkanı neden yalan atsın? Neden 10 sefer arasın. Şimdi bazı insanlar parasına, malına güveniyor. Benim kızım satılık değildi. Muğla'da diri diri yakıldı benim kızım. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bir insanın öldüreceksin parayla insanı bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Bütün duyarlı insanlara sesleniyorum; artık Pınarlar ölmesin, Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Bütün Türkiye'nin arkamda olduğunu hissediyorum." dedi.

Basın mensuplarınca olayın gerekçesinin de sorulduğu Sıddık Gültekin, "Gerekçe ortada. Katilin, caninin annesi Muğla'da CHP ilçe mi, il başkanlığı mı yapıyor, zaten olay günü istifa ediyor, gerçek ortada. Ben gerekçenin ne olduğunu bilmiyorum." yanıtını verdi.