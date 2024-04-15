CHP Lideri Özgür Özel, Hatay ve İskenderun için YSK'ya başvurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimleri için YSK’ye başvurdu.

Özel, başvurunun ardından YSK binası önünde konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Tam kanunsuzluk iddiasıyla başvuruyu yapmış bulunmaktayız. Bu başvuruyu bizatihi yapacağımı söylemiştim. Hatay'daki bütün itiraz süreçlerini takip eden genel başkan yardımcılarıyla başvurumuzu yaptık. Herhalde YSK'ye yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Herhalde vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir. Örnekleriyle, ekleriyle birlikte daha önceki iptal kararlarını da sunduk. Eğer 31 Mart 2019'daki İBB seçimleri iptal edildiyse Hatay seçimleri bir değil sekiz kere iptal edilir.

"ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seçmen 5 sene önce İstanbul'da mağdurun yanında yer aldı. Aklınızı başınıza alın. Bunlar seçmenin vicdanından dönüyor. Seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak suçtur ama bu baskıya boyun eğmek de doğru değildir. Her birisine, vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum.

"KUSURLU OLAN CEZASINI ÇEKSİN"

Kepez'de iki hukukçu millletvekiliz Antalya'da örgütümüzle görüştü. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk ve vicdansızlık yapılıyor. Kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ancak geçmişte şirketin başında olan belediye başkanımız denetim yaptırdıysa, görevi bıraktıktan sonra üç kere denetim yapılmamışken belediye başkanımızın tutuklanması siyasidir. Serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp kaçacak mı? Yeni görevini yapmasına engel sadece siyasi baskıdır.