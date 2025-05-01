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        Haberler Gündem Medya CHP Lideri Özgür Özel'den TRT'nin kuruluş yıldönümünde mesaj: Biz kutlamıyoruz

        CHP Lideri Özgür Özel'den TRT'nin kuruluş yıldönümünde mesaj: Biz kutlamıyoruz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel TRT'nin 61'inci kuruluş yıldönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Özel, "Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 21:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:35
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        TRT mesajı: Biz kutlamıyoruz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından TRT'nin 61. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj paylaştı:

        Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

        TRT’miz 61 yıldır yayında.

        Böyle başlayabilmeyi çok isterdim.

        Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler.

        Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor.

        TRT 61 yaşında. Ne mutlu!

        Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu!

        Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum.

        TRT'ye kutlama
        TRT'ye kutlama

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #özgür özel trt
        #TRT 61. yıldönüm
        #haberler
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