CHP Lideri Özgür Özel'den TRT'nin kuruluş yıldönümünde mesaj: Biz kutlamıyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TRT'nin 61'inci kuruluş yıldönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Özel, "Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu" ifadelerini kullandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından TRT'nin 61. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj paylaştı:
Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:
TRT’miz 61 yıldır yayında.
Böyle başlayabilmeyi çok isterdim.
Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler.
Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor.
TRT 61 yaşında. Ne mutlu!
Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu!
Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum.
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