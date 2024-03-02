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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özel: Erdoğan'ın oğullarını kastettim

        CHP Lideri Özel: Erdoğan'ın oğullarını kastettim

        Manisa'nın ilçesi Soma'da halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ""Bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" sözlerine açıklık getirdi. Özel, Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğullarının askere gitmemesini kastettiğini söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2024 - 21:43 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:43
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        Özel'den 'bedelli tartışması' açıklaması
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        Manisa'nın Soma ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "“Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz. Zenginler bir yanda dururken emeği sömürülen işçiden, emeklilerden, emekçilerden oy istiyoruz” sözleriyle ilgili yapılan tartışmalarla ilgili konuştu.

        Salihli'de halka hitap eden CHP Lideri Özel şöyle konuştu:

        "BEDELLİ ASKERLİK YAPAN DA BU MİLLETİN EVLADIDIR"

        Biraz önce Soma'da söyledim, bu ülke için canını verecek herkesten oy istiyorum. Bu ülke için hepimiz canımızı veririz. Ama Tayyip Erdoğan, bu ülke için canını veren şehidin tabunun ucundan tutacak. Bir elinde şehidin tabutu, bir elinde mikrofon siyaset yapacak. Kerpiç, briket bir ev, penceresiz camına naylon çekilmiş. Oraya gidecek siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj buraya Cumhurbaşkanlığı forsu. Efendim "Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış", 7 tane gazetede birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip, 'Biz vatanseveriz, sizinkiler gibi bedelliyle, çürük raporuyla kaçmayız" dedim. Diyorlar ki "Özgür Özel bedelliden oy istemedi mi?" O kanunun altında imzam var benim imzam var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum; Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da, bedelli yapıp askere yollamıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun onu soruyorum.

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        #Özgür Özel
        #bedelli askerlik
        #Salihli
        #Son dakika haberler
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