CHP Lideri Özel'den Zeydan Karalar'ın tutuklanmasıyla ilgili ilk yorum: İftiralarla lekeleyemezler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"BİR ADIM GERİ ADMAYACAĞIZ"

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Zeydan Karalar Başkanımızı bir iftiracının 11 yıl öncesine dair beyanıyla tutukladılar. Siyasi hayatında çok bedel ödemiş ama alnı ak, yüreği tertemiz Zeydan Başkanımızı iftiralarla lekeleyemezler. Bu zulümler olacak ama Zeydan Başkan da biz de bir adım geri atmayacağız!

ADANA'DA MİTİNG KARARI

CHP Lideri Özgür Özel'in Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından perşembe günü Adana’da miting yapma kararı aldığı belirtildi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir