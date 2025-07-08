CHP Lideri Özel'den Zeydan Karalar'ın tutuklanmasıyla ilgili ilk yorum: İftiralarla lekeleyemezler
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi hayatında çok bedel ödemiş ama alnı ak, yüreği tertemiz Zeydan Başkanımızı iftiralarla lekeleyemezler" ifadelerini kullandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"BİR ADIM GERİ ADMAYACAĞIZ"
Zeydan Karalar Başkanımızı bir iftiracının 11 yıl öncesine dair beyanıyla tutukladılar. Siyasi hayatında çok bedel ödemiş ama alnı ak, yüreği tertemiz Zeydan Başkanımızı iftiralarla lekeleyemezler. Bu zulümler olacak ama Zeydan Başkan da biz de bir adım geri atmayacağız!
ADANA'DA MİTİNG KARARI
CHP Lideri Özgür Özel'in Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından perşembe günü Adana’da miting yapma kararı aldığı belirtildi.
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