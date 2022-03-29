CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. 6 liderin ikinci kez görüşmesi hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, "6 lider bir araya geldik. Aslında toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye teslim edilmesinin getirdiği olumsuzluğu hepimiz geriyoruz. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Biz parlamentoyu yeniden işler hale getirmek istiyoruz" dedi.

"Bir bildiri yayınladık" diyen Kılıçdaroğlu, "5 temel mesaj var: Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecini belirlemek için çalışma grubu oluşturulması kararı alındı. İkincisi, birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu hakkında görüştük. Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. 'Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkarma gayreti içindeyiz. Umutlarımız ve inancımız umutları aşacaktır' diyoruz. Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek, her bir vatandaşımızı insan haklarına uygun hayat standartlarına ulaştırmaktır" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimi sorunları bizim dillendirmemizi istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ulaştılar. Ek ders karşılığında çalışanlar. Bunlar, bu isim adı altında bakanlıkta görev yapıyorlar. Aralarında sosyologlar, öğretmenler, hemşireler var. Diğer memurlar gibi görev yapıyorlar. İş güvenlikleri yok. Tam çalışmalarına rağmen izin hakları yok. Aynı işi yapıyorlar ama aylıkları düşük. 21. yüzyılın çağdaş kölesi gibi çalıştırıyorlar. Bunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı içinde olması" ifadelerini kullandı.

"Devleti yönetemiyorlar" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi, kurumları yönetemiyorlar. Sorunların altında eziliyorlar, çözüm üretelim derken başka sorun patlamış oluyor. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, liyakatla yönetilir. Siz bunları yapmazsanız devleti sağlıklı yönetemezsiniz. Biz hem sorunları çözmek hem insanların huzur içinde yaşayabileceğini bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Devletin sosyal olması gerektiği, devletin içinde gelir dağılımın dengeli olması gerektiği, her ailenin belli bir güvencesi olması gerektiğini devletin bilmesi gerekir. Devleti yönetenler devleti adaletle yönetsinler" dedi.