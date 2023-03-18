AA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini içeren video da yer aldı.