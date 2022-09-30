CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Mart 2009’da bindiği helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."