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CHP lideri Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti. Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şahin Albayrak ile görüşerek, teknolojik gelişmeler ve inovasyon konularında bilgi aldı. Prof. Albayrak, CHP liderine geleceği tahmin eden aracı tanıttı

Giriş: 14.12.2022 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi - Güncel Haberler
Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi
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HABERTURK.COM / AA

Berlin Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, buradan Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine geçerek Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Büyükelçilik ziyaretinin ardından Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şahin Albayrak ile görüşerek, teknolojik gelişmeler ve inovasyon konularında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü programı kapsamında iletişim teknolojileri konusunda bilimsel araştırmalar yapan Fraunhofer Enstitüsünden Prof. Dr. Eckart Uhlmann ile görüşecek, daha sonra Berlin'de iş insanlarıyla yemek yedi.

PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile temaslarda bulunacak ve çalışma toplantıları düzenleyecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Almanya'da "endüstri dönüşümü" konulu temaslarda bulunacak ve enerji dönüşüm hamlelerini gözlemleyecek.

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, iş gücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi öngören modelleri inceleyecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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