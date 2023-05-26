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CHP'li Muharrem Erkek'ten yurt dışı oylarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medyada yurt dışı oylarla ilgili ortaya çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Giriş: 26.05.2023 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'li Muharrem Erkek'ten yurt dışı oylarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
CHP'li Erkek'ten yurt dışı oylarla ilgili açıklama
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Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi 24 Mayıs'ta sona ererken, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yurt dışı oylarla ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

Yurt dışı oylara ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar dolaştığını dile getiren Erkek, "Örneğin; Almanya Bremen'e ilişkin paylaşım yapılmış:'Bremen'in 1138 seçmeni var ama geçerli oy sayısı nasıl 10 bin 680 olur?' Bremen'de kayılı bir seçmen yok, sıfır. Hepsi Hannover'e bağlı. Hannover'in toplam seçmeni ise 114 bin 119. Bu arada Bremen'de de sandık kuruldu." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER HER YERDE OY KULLANBİLİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Erkek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bremen'de kullanılan oy ise 12 bin 151 ve Hannover seçmenine bağlı bunlar. Hannover’in seçmeni 114 bin 119.
Bunların hepsini tek tek takip ediliyoruz. Yurt dışındaki seçmenler her yerde oy kullanabiliyor. Bremen'in seçmeni gidip Köln'de de kullanabilir. Köln'ün seçmeni gidip İngiltere'de de kullanabilir, Fransa'nın seçmeni gidip Amerika'da da kullanabilir. Veya Türkiye'de bulunuyorsa buradaki gümrük kapılarında da kullanabilir.

Yurt dışında bilgisayar sistemi var. Nerede oy kullanırsanız kullanın sisteme giriyor ve sizin oy kullandığınız görülüyor."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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