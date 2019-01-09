09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP'li Sera Kadıgil Sütlü, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına patlamış mısır getirdi. 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sera KadıgilSütlü, Türkiye'de sinema sanatının ilerlemesi için gerekli gördüğü adımları açıkladı.
'SİNEMA EMEKÇİLERİNİN SESLERİNİN DUYULMASI GEREKİYOR'
Sera Kadıgil Sütlü, "Bu yönde bir irade varsa sinema biletleri ve promosyon gelirlerinden kimin ne kadar pay alacağından daha köklü ve konuyu ciddiye alan bir değişim gerekiyor. Sinema sanatının gelişmesi için sadece sermaye sahiplerinin değil, sinema emekçilerinin de seslerinin duyulması gerekiyor. Nasıl ki dağıtımcıya karşı yapımcıları korumak adına Bakanlığımız büyük bir hızla harekete geçebiliyorsa aynı hassasiyeti patronu durumundaki yapımcılar karşısında güçsüz ve hakkını savunamaz durumda olan sinema emekçileri için de göstermeli ve yıllardır talep edilen yasal düzenlemeleri benzer hızda hayata geçirmelidir. Sinema filmleri ile televizyon dizileri aynı kapsamda tutulmamalıdır. Hangi sinema eserinin ne şekilde, ne kadar destekleneceğine siyasi irade değil, sinema sanatıyla iştigal eden sektör temsilcileri karar vermelidir. Sanat ve sanatçı özgür, kurumları özerk olmalıdır" diye konuştu.
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