Tanju Özcan için CHP'de yarın karar günü

CHP MYK toplantısı Pazartesi günü saat 12:00’de toplanacak. Baraj tartışmasından ekonomiye, dış politikadan koronavirüse kadar pek çok konu masaya yatırılacak. Ancak hiç şüphesi en önemli başlıklardan birisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapacağını belirten Özcan genel merkez ile ters düşmüştü. O kararından geri adım atmayan Özcan bu kez kendisinden yardım isteyen bir kadın ile ilgili imalı ifadeleri nedeniyle tepki topladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki gören sözlerine ilişkin, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” dedi.

UYARI, KINAMA, GEÇİCİ İHRAÇ, KESİN İHRAÇ

Özcan’ın durumunu görüşecek MYK’nın önünde 4 yol var. Parti tüzüğünün 68. ve 69. maddeleri Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkleri öngörüyor. Buna göre Özcan, uyarı, kınama, 2 yıllık geçici ihraç veya kesin yani temelli ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilebilir.

Disiplin kuruluna sevkin ardından süreç başlayacak. Kurul, Özcan’dan sözlü savunma isteyecek. Sözlü savunma verilememesi halinde yazılı savunma da kabul edilecek. Ardından karar verilecek.

TANJU ÖZCAN'DAN JET YANIT

Tanju Özcan ise, MYK’da durumunun görüşüleceğini öğrendikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden “Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti’nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve Fetöcülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!” açıklaması yapmıştı.