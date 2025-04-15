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        Haberler Gündem Güncel CHP kurultayı soruşturmasında, İmamoğlu ile birlikte 86 şüphelinin ifadeleri alınıyor - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        CHP kurultayı soruşturmasında, İmamoğlu ile birlikte 86 şüphelinin ifadeleri alınıyor

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:29
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        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
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        Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

        Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

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        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
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