Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel CHP İstanbul kararında gerekçe açıklandı | Son dakika haberleri

        CHP İstanbul kararında gerekçe açıklandı

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevinden uzaklaştırarak Gürsel Tekin ile beraber 4 kişiyi il yöneticiliğine atayan mahkeme gerekçesini açıkladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçesinde CHP İstanbul'un il seçimlerine müdahale etmediğini, aksine demokratik bir seçim olması için zorunlu olmadığı halde partiye uzak olmayan isimleri atadığını anlattı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 01.10.2025 - 17:43 Güncelleme: 01.10.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP İstanbul kararında gerekçe açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül'de verdiği ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyum olarak atanmıştı.

        ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

        Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Yapılan seçimde Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

        REKLAM

        “PARTİYE UZAK OLMAYAN KİŞİLER ATANDI”

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP tarafından yapılan itirazların reddine, tedbir kararının devamına hükmetmişti. Mahkeme o kararın gerekçesini açıkladı. Kararında, CHP İstanbul İl Seçimlerine ilişkin ceza davası açılmasını ihtiyati tedbir kararı verme nedenlerinden biri olarak gösterdi. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın atanma nedeni olarak ise bu isimler için “partiye uzak olmayan kişiler” ifadesini kullandı.

        MAHKEME: SEÇİMLERİN OBJEKTİF OLMASI AMAÇLANDI

        Atanan heyetin başlayan İstanbul İl Seçim Kongre sürecini objektif ve tarafsız bir şekilde şaibelerden ve kavgalardan seçimleri uzak tutmalarının amaçlandığını belirtti. Hakim gerekçesinde, davacı Özlem Erkan ve Avukatı Cevahir Kılıç tarafından mahkemeye CHP İl Başkanlığı’na atanmasını talep ettikleri kişilerin bulunduğu listeyi sunduklarını belirtti. Bu listedeki isimlerin araştırılarak, bu kişilerden en uygun 5 kişinin seçilip kurul halinde il teşkilatını seçime götürmek ve bu süreçteki olağan işleri yönetmek için görevlendirildikleri belirtildi.

        GEREKÇE: BASİT BİR İDDİANIN ÖTESİNDE

        İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimi, Üst Kurul ve Kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırılma gerekçesini ise 38. Olağan Kurultaya ilişkin iddialarının basit bir iddianın ötesinde olarak açıkladı. Söz konusu seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığını, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilenmesine ilişkin yaklaşık ispat şartının sağlandığını ileri sürdü. Bu nedenler öne sürülerek “görevde kalmalarının sakıncalarını engellemek amacıyla bu karar alınmıştır” ifadeleri gerekçeli kararda kullanıldı.

        “KARARIMIZ SEÇİMLERE MÜDAHALE DEĞİLDİR”

        Mahkeme gerekçesinde verdiği ihtiyati tedbir kararının seçimlere müdahale olmadığını şu gerekçelerle açıkladı: “Bu kişilerin 2 yıllık görev süresinin bitimine az bir süre kalması, daha önce 38. Olağan Kurultayın ve 21. Olağanüstü kurultayın yapılmış olması, 39. Olağan Genel Kurulda bu kişilerin değil yeni seçilecek Kurultay delegelerinin oy kullanacak olması kararımızın seçimlere bir müdahale olmadığının göstergesidir.” denilerek İhtiyati tedbir kararının amacının atanan heyetin İstanbul il seçimlerini yönetmesi olduğu vurgulandı.

        PARTİ ÜYE ZORUNLULUĞU OLMADIĞI BELİRTİLDİ

        Hakim, CHP avukatlarının mahkeme eliyle partinin yönetilmeye çalışıldığını ve yargının sınırlarını aştığını belirttiği itirazlarının gerçek dışı olduğunu savundu. Göreve getirilen kurulun parti üyesi zorunluluğu olmamasına rağmen kendi takdiriyle bu isimleri seçtiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Habertürk Anasayfa