CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in emniyet ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Özgür Çelik, soruşturma kapsamında verilen talimat sonrası dün İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Çelik, ifadesinde CHP'nin 8 Ekim 2023'teki il kongresinde il başkanı seçildiğini belirtti.

Kongre sürecine ilişkin bilgi vermesi istenen Çelik, "CHP'de 6 yıla yakın ilçe başkanlığı yaptım. 38. olağan kongre döneminde tekrar ilçe başkanı seçildim. Bu kongreye giden süreçte seçilen 39 ilçe başkanının 26'sı, içlerinden bir ilçe başkanını il başkanı olarak görmek istediler. 26 ilçe başkanımız aralarında yaptıkları değerlendirmeyle beni il başkanlığına aday gösterdiler. Değerli il delegelerimizin teveccühüyle başkan seçildim." dedi.

Çelik'e, Beykoz Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle açılan davanın tutuklu sanıklarından Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün bu dosya kapsamında alınan ifadesindeki içerikler soruldu.

Gümüş ifadesinde, Çelik'in kendisini arayıp İstanbul Olağan Kongresi'nde destek istediğini, "Bak biz hemşehriyiz. Senin beni desteklemen lazım. Beşiktaş'ta Fahrettin abin var. Onunla bir görüş." dediğini anlattı.

O dönemde Beykoz CHP İlçe Teşkilatı'nda görev yaptığı için durumu İlçe Başkanı Mahir Taştan'a ilettiğini belirten Gümüş, Taştan'ın bu görüşmeye yalnız gitmemesi için kendisini uyardığını, bunun üzerine il delegesi Uğur Gökdemir ile Fahrettin Çırak adlı kişiyle görüşmek üzere Beşiktaş'a gittiklerini aktardı.

ÇELİK'E OY VERİLMESİ İÇİN 100 BİN EDİLDİĞİ İDDİASI

Gümüş, "Bu görüşme esnasında Çırak bize, Özgür Çelik'i kendilerinin aday yaptığını, bizim gibi genç adamların yaşlıların yanında ne işi olduğunu, Özgür Çelik'e oy vermemiz gerektiğini, kendisinin burada bulunmasını Özgür Çelik ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın istediğini belirterek, kişi başı 100 bin TL para teklif etti." iddiasında bulundu.

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Para teklifinin nereye kadar çıkacağını görmek için iki kişi olarak toplamda 750 bin TL istediklerini, görüşmeyi de sesli olarak kaydettiklerini anlatan Gümüş, "Ses kaydı başlamadan önceki zaman diliminde Fahrettin Çırak bize vermeyi düşündüğü para miktarını açıklamıştı. Bu parayı da Özgür Çelik'in yönlendirmesiyle bize vereceğini zaten bana telefon eden kişinin Çelik olması sebebiyle anladım. Oradan çıktıktan sonra Beykoz İlçe Başkanımız Mahir Taştan'ın yanına gidip ses kaydını teslim ettik. Mahir Başkan da bu kaydı dönemin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. Canan Hanımın da bu kaydı o dönemki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini biliyorum." ifadesini kullandı.