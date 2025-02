TBMM'de, partisinin haftalık grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

"Bu seçim aday gösterdiğimiz 17 belediyenin 15'ini Manisa'da kazandık. Hep birlikte kazandık hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Banu bunu yaşatan tüm ilçe başkanlarımıza selam olsun. Bu hafta da siyasi partilere yönelik ziyaretlerimizi ve kabullerimizi gerçekleştirdik. Muhalefetin parçalanmaya çalışıldığı, saldırılar olduğu bu dönemde bir ve birlikte olmamız konusunda görüş birliğimizi teyit ettik. Basın mensuplarına da açıkladık.

Mayıs ve haziran ayında seçim sandıklarına nasıl sahip çıkacağımızın tatbikatını yapacağımızı, verileri nasıl derlediğimizi anlattık. Birbirimizin çok değerli görüşlerinden istifade ettik. Bugün de CHP, Türkiye'nin birinci partisinin olduğu bilinciyle, kimseyi itmeden, yalnızlaştırmadan, asla kibre kapılmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Gönlünde vatan, bayrak, millet ve devlet sevgisi olan, bu ülkenin kurucu kadrosuna saygı duyan herkesle omuz omuzayız, bu ülkenin kurtuluşunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olacağının altını kalın çizgilerle çiziyoruz.

"GENEL BAŞKANA İTİBAR SUİKASTI YAPTILAR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret ettim. Ankara'da yemek yerken İstanbul'dan gözaltına aldıran, sabaha kadar tutan, tutuklayan kişinin yetkisiz olduğunu söyledik. O da biliyordu yetkisizliğini, Kayseri'deki bir olay nedeniyle tutukladı. Bir sayın genel başkana yapılan itibar suikastına tanık olduk. Bu tepedekinin korkaklığı ve acizliğidir. Aynı ziyarette gazeteci Suat Toktaş'ı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, Tayfun Kahraman'ı, tüm arkadaşlarımızı ziyaret ettik.

Türkiye'de birinin canı yanıyorsa onun yanında birisi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisidir. Karıncanın bir kardeşi vardır onun adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Erzincan'da esnaf ziyaret ettik, bin ah işittik. Eskiden koyun can derdindeydi kasap et derdindeydi. Artık koyun kalmadı kasap can derdinde. Bir kilo kuyruk yağının kilosunun 470 TL'ye çıkmış durumda.

"KARTALKAYA'NIN ÜZERİNDEN 35 GÜN GEÇTİ"

Bolu'da Kartalkaya faciasının üzerinden 35 gün geçti. 36 çocuğumuz, 78 canımızı kaybettik. 21 Ocak'ta bilirkişi heyeti oluşturmuşlardı. Bu bilirkişi heyetine görev vermişlerdi, o heyete korsan dediler, raporuna korsan deyip hazırladığı raporu teslim almadılar.

Bilirkişiyi takviyeyle güçlendirdik dediler. Bu bilirkişilerin raporunda Bayındırlık, Bolu İl Özel İdaresi ve Kültür Turizm Bakanlığı sorumlu yazmışlardı. Bu heyete raporu almayız dediler. Yeni heyet görevlendirdiler. 3 gün süre veriyor savcılık. 23 Ocak'ta raporu yazıp teslim etmeye çalışıyorlar. Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın diyorlar. 24 Ocak'ta bu heyet azillerini isteyip onu teslim etmişler. Kimi diyor ki görevden azlimi talep ediyorum, kimi diyor ki şu nedenlerle azlimi talep ediyorum diyorum. Bu heyetin değil ama bu raporu almayanların insan yüzüne çıkacak yüzü yok. Görevden çekilme azil imzalarının hepsi elimizde bulunuyor. Şimdi anlatamasa da bu heyet mahkemelerde yarın yaşadıklarını anlatsın da korsan rapor nedir Adalet Bakanı sen de gör, kurtarmaya çalıştığın Kültür ve Turizm bakanı da görsün. "SAHTE ALKOLDEN ÖLÜMÜN NEDENİ FAHİŞ VERGİDİR" Sahte alkolden, Kartalkaya'da ölenlerin iki katı insanımız öldü. Bunun nedeni fahiş vergilendirmedir. Sen hiç kimsenin yediğinin içtiğinin hesabını sorgulayabilecek biri değilsin. Sen hiç kimsenin yaşam tarzını eleştirip, sorgulayamazsın. Benim MHP'ye önerim askıda buğday uygulamasının yerine askıda vicdana, askıda vekilliğe son verin, oturup memleketin sorunlarını konuşalım. Gerçekten çiftçinin sorunlarını çözeceklerse, muhalefetin bu hafta TBMM'ye getireceğimiz önerilere destek versinler. Mübarek Ramazan ayı geliyor ve geçen yıl 900'e satılan Ramazan kolisi 1.600 TL'ye çıktı. "PİDENİN KİLOSU 2'TL'DEN 80 TL'YE ÇIKTI" Zorla 20 TL diye açıklanan ama 30 TL'den satılacak olan Ramazan pidesinden bir hesap yapalım. Pidenin fiyatını 20 TL'den alalım, 23 yılda pidedeki artış yüzde 3900'u bulmuş durumda. Ramazan pidesinin kilosu 2 liraydı, şu an 80 TL'ye çıkmış durumda. Ramazan ayı boyunca vekillerimizle tüm illerimizde olacağız. 80 ülkeye ihracat yapan TÜSİAD Başkanına, yurt dışına çıkış yasağı koyuyor. Borsa niye düşer, güvensizlik ortamı olursa düşer. Borsa düştü diye şimdi borsadan hesap soruyorlar. Yağlı yiyor, tuzlu yiyor, tansiyonu yüksek çıktığı için tansiyon aletini kırıyorlar. Kötü yönetilen ülkede bunları haber yapan gazeteciler hapse atılıyor. Bunları eleştiren aydınlar, muhalefetin isimleri, genel başkanlar cezaevine konuluyor. 1 yılda 650 bin konut yapacağım diye söz verip, 2 yılda da bunun 3'te birini yapabilen, söz verip sözünü tutmayan Erdoğan. Depremzedelerin yüzde 90'ı konteynerlerde yaşıyor. Enflasyon ortada Mehmet Şimşek ortada yok dünyayı geziyor para bulabilmek için.

"ORTA DİREK İÇİN ÖNERİLEN 1+1 KONUT 7.5 MİLYON TL" Şimdi orta sınıf için bir konut kampanyası başlatıyormuş, biz aradık. Avcılar'da 1+1 konut için 7.5 milyon TL talep ediliyor. 180 bin TL'yi aylık ödeyebilirse 5 yıl orta sınıfa ev yapacaklar. 13 emekli, 5 yıl boyunca tüm maaşını verebilirse, Tayyip bey de bu evi 13 emekliye verebilecek. Bakan Kurum en son İstanbul'a adaydı. Geceleri ne yapıyor biliyor musunuz, İstanbul'un maketine bakıp maketiyle oynuyor. Depremzedeler için yapılması planlanan konutların 2025'teki ihalesi daha yapılmadı. TSK'dan 5 teğmeni ihraç ettiler. Korgeneral Tevfik Algan, bu ihraca itiraz etti. Algan'ın bu tavrından rahatsız olanlar kendisini sürgüne göndermek istediler. O da istifasını verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum, siz arkadaşlarınızın duasını değil bedduasını almış bir insansınız. Günü geldiğinde hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum. "KURULTAYDA SAAT DAĞITTILAR" Geçen pazar AK Parti'nin kurultayı yapıldı. Tek kişi atadıklarına kendisini alkışlattırdı. Bize muhalefet etmeye başladı. CHP Türkiye'nin birinci partisidir, AK Parti de Türkiye'nin gelecekteki ana muhalefet partisidir. Kongrede kişi başı 4 bin TL'lik olmak üzere 6 milyon TL'lik saat dağıttılar. 1600 delegenin koluna 4 bin 200 TL'lik saat takıyorlar. Kendisinin siyaseti de kongresi de şaibelidir. Bir vekilde ahlak varsa, vekil oraya gitmeyecek vekillikten de istifa edecek. "O VEKİL BİZE DE GEÇMEK İSTEDİ" Bir sürü milletvekilini partisine katıyor. Partisinden istifa ediyor, 14 saat sonra gidip AK Parti'ye katıldı. Kendisi (Serap Yazıcı Özbudun) Antalya milletvekilimize gidip, kendi partisinden istifa edip tek adam rejimine karşı bizim partimizde daha güçlü muhalefet etmek istediğini söyledi. Bize geçmesi durumunda, Meclis'teki gruplarının düşeceğini söyledik. İkinci olarak, bir partiden vekil gelmeden önce bir süre beklemesi gerektiğini ve genel başkanlarıyla da görüşmem gerektiğini söyledik. Bu kişi bizden gitti sonra AK Parti'ye geçti. Bizim partimize geçen vekil arkadaşlarımız hiçbir şeyin pazarlığını yapmayan çok kıymetli isimlerdir. "HDK'DAKİ İSİMLERDEN ÖZER'İ SUÇLUYORLAR" 11 ayda 11 kayyum atamışlardı. Son olarak Kars Kağızman'a kayyum atadılar. Diğerlerine ne söylediysek aynısını söylüyoruz, bu asla kabul edilemez. Ahmet Özer ile ilgili iddianame çıktı. İddianamede 25 sayfada terör örgütünü anlatıyor. 115 gün sonra iddianame hazırlandı. Yaptığı telefon görüşmelerini, konuştuğu isimleri HDK terör örgütünden sayıyor ve buradan da telefon görüşmesi üzerinden Ahmet Özer'i suçluyor. O zaman AK Parti'nin içinde son 10 yılda FETÖ ile konuşmayan bir tane vekil yoktur. Akın Gürlek öyle bir işe kalkışıyor ki, yarın bütün AK Partilileri FETÖ'den tutar içeri atarlar. Biz yapmayız bunu CHP yapmayız. Aklınızı başınıza alın tuzak kurmayın, bizimle mertçe yarışın.

"GEL, SEÇ VE TARİHE GEÇ" Son olarak Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Lefkoşa'ya büyükelçi yaptığınız kişiyi görevden alacağınız belirtiliyor. Bu kişi Halil Falyalı'nın ortağı olarak basına yansımıştı. Bu kişi dava açtı arkadaşlarımıza ama açtığı davaları kaybetti." 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. 28 Şubat akşamına kadar, online olarak ister akşam 21.00'e kadar ilçe ve il başkanlıklarımıza başvurup üye olarak, geleceğin cumhurbaşkanını belirleyebilirsiniz. Gel ki ülkemizin kaderini birlikte değiştirelim. Gel seç ve tarihe geç."