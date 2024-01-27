CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anahtar Ankaralılarda

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asla mazeret ileri sürmediğini belirterek, "Asla 'Yapamıyorum, edemiyorum' demiyor ama Ankaralılara şunu söylüyor; 'bu kadar engelleme ile bunları yaptıysak bizim elimizi, kolumuzu çözün, bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu verin' diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'ndaki '5 Yılın Projelerini Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına' katıldı. Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptıkları ve yapacakları projeleri anlatmaya geldiğini ifade ederek, "Bugün buraya Ankara halkına hesap vermeye geldik. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 5 yıl boyunca hiçbir fotoğrafımı meydanlarda görmediniz. Televizyonlara yılda 1 veya 2 kere, onda da sadece projelerimizi anlatmak için çıktık. Masraf olmasın, bu halkın parası diye toplu açılışlar dışında hiçbir açılış yapmadık. Bu kentin kodlarında olan sevgi ve kardeşliği yeniden kazandırdık. Kimseyi farklı düşünüyor diye dışlamadık. Oy vermeyenlere tek bir kötü sözümüz olmadı. Kimseyi kutuplaştırmadık. Kimseyle polemiğe de girmedik. İşimize odaklandık, sadece ve sadece Ankara için çalıştık. Buradan 6 milyon hemşerime sesleniyorum; biz az konuştuk, çok çalıştık. Bu yüzden biz az laf çok iş diyoruz" diye konuştu.

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'MANSUR YAVAŞ İLE GURUR DUYUYORUZ'

Mansur Yavaş'ın projeler ve gelecek dönem hakkındaki konuşmalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir dönem daha kenti yönetmesi gerektiğini kaydederek, "5 yıl boyunca göğsümüzü kabartan, yüzümüzü ağartan, birileri kendi büyükşehir belediye başkanlarına, 'Zamanında Ankara'yı parsel parsel sattın' derken, Ankara'ya emek emek hizmet eden, alnının terini Ankara'nın sokaklarına akıtan, pandemide 'Ben buradayım' deyip yalnız bırakmayan, yoksullara hem maddi yardım yapan hem kursaklarından et geçmesini sağlayan, tencereyi kaynatan hem de evlerini ısıtan Mansur Yavaş ile ne kadar gurur duysak azdır. Kendisini tebrik ediyorum. Ankara'ya evlatlarını yollayan, 80 ilden buraya yollayan anne ve babaların hayır duasını alan, Ankara'daki yoksulu, yetimi, dulu, yaşlıyı, garip gurebayı, dezavantajlı grupları sahiplenen, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini veren, namuslu, dürüst, çalışkan ve kenti için yaşayan belediye başkanı nasıl olur, bütün Türkiye'ye gösteren Mansur Yavaş ile gurur duyuyoruz" dedi.

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'5 YILDA DAHA ANKARALININ TEVECCÜHÜ İLE HİZMET EDECEK'

Ankara hikayesine, rüyasına inanıp destek veren hem CHP'li hem çok farklı siyasi görüşlerden tüm Ankaralılara seslenen Özel, "Onun belediye meclisinde onunla birlikte çalışan tüm siyasi partilerden belediye başkanlarına, istediği desteği ona veren belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Ancak gördük ki çok daha fazlasını yapabilecekken atılmayan imzalarla, kalkmayan ellerle onun elini ve kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Asla mazeret ileri sürmüyor. Asla `Yapamıyorum, edemiyorum´ demiyor ama Ankaralılara şunu söylüyor. `Bu kadar engelleme ile bunları yaptıysak bizim elimizi, kolumuzu çözün, bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi´nde çoğunluğu verin´ diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar. Evet, anketlerde Mansur Başkan çok iyi. Evet, anketler gösteriyor ki Mansur Başkan bir ikinci 5 yıl daha Ankaralının teveccühü ile hizmet edecek. O 5 yılın bu istediklerinizin çok daha fevkinde, başarılı, çok daha fazla hizmetin yapılabilmesi için bir başkana ihtiyaç var, o maşallah burada, bir ekibe ihtiyaç var, o maşallah burada" ifadesini kullandı.

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'ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER SİZİN OLACAK' Özel, büyükşehir belediyesinde büyük bir çoğunluğa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Onun yolu ve anahtarı Ankara´nın bütün ilçelerinde oy kullanacak olanlarda. AK Parti'li, MHP'li olabilirsiniz. Ama bu dürüst insanı, çalışkan insanı, çalışkan ekibini desteklerseniz çok daha güzel hizmetler sizin olacak. 31 Mart´ta her siyasi görüşten Ankaralıdan Mansur başkana ve CHP´nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz. Bu desteği istiyoruz. Mansur başkan sadece Ankara'da çalışmadı. Gün geldi Türkiye´de de çok emek verdi. Ben yakından Mansur başkanı deprem bölgesindeki faaliyetlerinde izledim. Mansur başkana deprem bölgesine yaptıkları için, gösterdiği müthiş emek ve verdiği büyük emek için teşekkür ediyoruz. 5 yıl boyunca o koşarken bazen yanında koşan, bazen onun bizim için koşması için onun arkasında duran kıymetli eşine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş'ı, ekibini ve Ankara´daki Mansur başkanın evlatlarını bütün Ankaralılara emanet ediyorum" dedi. Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir