CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Eskişehir mitinginde konuştu

Özel, Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingde yaptığı konuşmada, Beylikova ilçesinde çıkan nadir toprak elementlerinin önemine dikkati çekmek için kente geldiğini söyledi.

Çin ve ABD’nin bu elementlere çok önem verdiğini ifade eden Özel, nadir toprak elementlerinin "21. yüzyılın mucizesi" olduğunu vurgulayarak, "Bazı nadir toprak elementleri var. Ondan böyle gramın binde biri miligram, onun binde biri nanogram, onun binde biri kadar koyuyorsun dünya kadar demiri dünyanın en kuvvetli mıknatısı yapıyorsun. Mucize. Bir başkasını alıyorsun, öyle bir kullanıyorsun iletkenliği bilmem kaç katına çıkarıyorsun." diye konuştu.

Nadir toprak elementlerinin önemli olduğunu, bu elementleri millete anlatmayı bir vazife bildiğini dile getiren Özel, "Füze güdüm sistemi yaparken bu lazım. F-35 uçak yapıyorlar, bu lazım. SİHA motorlarında, uydu teknolojisinde, lazer sisteminde, akıllı telefonda, hızlı trenlerde bu lazım. Yarın bir yerden bir yere ışınlanma olacaksa, 50 yıla olacak diyorlar, bu elementler lazım." ifadesini kullandı.

"KENDİMİZ ÇIKARTIR, KENDİMİZ ÜRETİR, KENDİMİZ KULLANIRSAK BİR MUCİZE OLACAK"

Özel, bu elementlerin en çok Çin'de bulunduğunu belirterek, dünyada beşinci en büyük rezervin Eskişehir Beylikova'da bulunduğunu vurguladı.

Bu elementlerin ülkede kalmasının önemli olduğunu belirten Özel, "Kendimiz çıkartır, kendimiz üretir, kendimiz kullanırsak bir mucize olacak. Bu boynu bükük gençler, dünyanın öbür tarafında hayal kuran gençler burada hayal kuracak. Bu ülke, dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri olacak. Teknolojisiyle gelişecek, ekonomik varlıklarıyla güçlenecek." diye konuştu. Özel, "Şimdi Eskişehir'den AK Parti'lisi, MHP'lisi bu ülkeyi seven herkese sesleniyorum; bütün AK Parti'lilere sorun. CHP'nin kanun teklifi diyor ki 'Nadir elementleri devlet çıkarır, nadir elementleri devlet işler. Nadir elementler birilerine satılamaz, milletin malıdır. Gelecekteki mucize, kalkınma için korunmalıdır, saklanmalıdır." dedi. Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin projelerini anlattı.