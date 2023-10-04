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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim-Seni ziyaretinde konuştu

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim-Seni ziyaretinde konuştu

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurulu ziyaret etti. CHP Lideri burada yaptığı konuşmada "Milli Eğitim Bakanlığı aslında milli olmaktan çoktan çıkmış vaziyette. Milli Eğitim Bakanlığı eğer milliyse bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Bakandan bakana eğitim politikası değişiyorsa artık o milli olmaktan çıkmıştır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:04
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        Kılıçdaroğlu'ndan Eğitim-Sen'e ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı aslında milli olmaktan çoktan çıkmış vaziyette. Milli Eğitim Bakanlığı eğer milliyse bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Bakandan bakana eğitim politikası değişiyorsa artık o milli olmaktan çıkmıştır" dedi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

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