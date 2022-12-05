AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak göreceksiniz, temiz, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden, beraber, birlikte, 'sen, ben' demeden inşa edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusunda 2018'den bugüne çok sayıda araştırma önergesi verdiklerini söyledi.

Uyuşturucunun "milli güvenlik sorunu" olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Tonlarca uyuşturucu geliyor. Mersin Limanına, Kocaeli'ne geliyor; İran kapısından, Afganistan'dan geliyor. Sınırları yolgeçen hanına döndürdünüz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bunlara karşılık sadece "torbacıların" yakalandığını, sorunun torbacı değil torbacıyı kullanan kişi olduğunu belirtti.

Türkiye'de "ahlak" kavramının yıpratıldığını ve Meclisin itibarına büyük darbeler vurulduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu Meclise 'Gazi Meclis' diyorsunuz değil mi? 'Gazi Meclis' şudur; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisi feshetme yetkisi ister tek başına. Milletvekilleri kürsüye çıkar, derler ki 'Bu Meclis yetkisini milletten almıştır. Bir kişi TBMM'yi asla feshedemez.' Ve oy çokluğuyla o teklif reddediliyor. İşte o Meclis Gazi Meclistir. İki, Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk gelir der ki 'bana başkomutanlık yetkisini verin.' Milletvekilleri itiraz ederler. 'Bu Meclis Gazi Meclistir. Biz başkomutanlık yetkisini sadece 3 ay süreyle veririz'. İşte o Meclis Gazi Meclistir. O Meclisin Kuvayımilliye ruhu vardır. O Meclisin beraber olma ruhu vardır. O Meclise kanun geldiği zaman öyle el kaldırıp indirme yoktu. Yeri geldiğinde kürsüye çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü reddediyorlardı. Siz Meclisi feshetme yetkisini Erdoğan'a vermediniz mi? Oyladınız, kabul ettiniz."

Tepki gösteren AK Parti milletvekillerine, "Bir insan haklı söylemler karşısında tepki veriyorsa bir sorun var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir." şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Bırakalım bu ayakları. Gazi Meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir. 'Gazi Meclis' diyorsanız gaziler arasında ayrım yapmayan bir Meclis olması lazım. Gaziler arasında, şehitler arasında ayrım yaptınız." dedi.

Yolsuzluklara, kul hakkı yiyene karşı ortak tavır sergilenmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin iradesiyle yolsuzlukları yasallaştıran bir kanun çıktığını" ileri sürdü.

İktidar milletvekillerini "siz sadece el kaldırıp indiriyorsunuz" şeklinde eleştiren Kılıçdaroğlu, "Rüşveti, yolsuzluğu, hırsızlığı meşrulaştıran bir kanuna 'evet' dediniz." ifadesini kullandı.

AK Parti milletvekillerinin tepkisi üzerine, bunların gerçekler olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bırak ağlasınlar, ağlamak da fazilettir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun"a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Şimdi, soruyorum: Aldığınız aylık helal mi? Niye buna 'evet' dediniz? Biz bunu Anayasa Mahkemesine gönderdik. Şimdi buradan Anayasa Mahkemesi Başkanına ve değerli üyelerine sesleniyorum: Bu ayıbı süratli bir şekilde görüşün ve kaldırın. Bu kanun Parlamentonun itibarına gölge düşürmüştür." dedi.

AK Parti milletvekillerinden gelen tepkilerine karşılık "Millet İttifakı olarak göreceksiniz, temiz, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden, beraber, birlikte, 'sen, ben' demeden inşa edeceğiz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sloganlarla geldi. Sloganları, krizlerden yorulmuş halkımızın en derin özlemlerini yansıtıyordu; bireysel özgürlük ve zenginlik vadediyordu; yoksullukla mücadele vadediyordu. 'Yolsuzlukla mücadele edeceğim' diye vaatleri vardı. 'Yasaklarla mücadele edeceğim' diye vadediyordu. Peki, sonuç ne oldu? En önce tüm yol arkadaşlarını eledi. Mecliste kurduğu Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanını bir daha milletvekili yapmadı. Tüm liyakatli bürokratları temizledi ve devlet vasat bir bürokrasiye teslim edildi; liyakati tümüyle öldürdü. Devleti devlet yapan tüm sistemleri yok etti. En iyi üniversiteleri yok etti. Neredeyse saat başı değişen kişiye özel kararnamelerle üniversitelere rektör atandı. Adamına göre kararname çıkararak rektör atandı."

"Rüşvet alandan büyükelçi yapıldığı; bir milletvekilinin her ay mafyadan 10 bin dolar aldığı" iddialarını dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin suç ortağı olmadığını ancak ses çıkarmadıkları andan itibaren suçu onaylayıp ortak olduklarını ileri sürdü.

"HALKI KANDIRAN TÜM VAATLERİ ÇÖP OLDU"

Kılıçdaroğlu, "devleti bir kişinin iki dudağından çıkacak talimatlara teslim eden bir sistem bulunduğunu" öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Onun halkı kandıran tüm vaatleri çöp oldu. Vaat kalmayınca hem ekonomik hem de siyasi zorbalıkla halkı eziyor şimdi. Halk kan ağlıyor ama halktan kopuşu o kadar sert oldu ki halkı anlamak için şefkatten ve enerjiden yoksun. Ne yapacak? Tabii ki savaş ve din kisvesine daha çok bürünmek zorunda kalıyor, sürekli de bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kimsenin kendisini kandırmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatansever olsa dün küfrettiklerinin bugün elini öpmek için sıraya girmezdi. Vatan toprağını düşmana terk edip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmazdı. Terörle mücadele kapsamında yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi için buradan tezkere çıkarmazdı. Bir ideolojileri ve felsefesi yok. 'En çok parayı nasıl götürürüm ve en çok erişimi nasıl satın alırım?' Kafası, sadece buna odaklı. Tiranlar her zaman böyle davranırlar, gerçeği reddederler, krizleri reddederler. O da tümüyle Türkiye'den koptu, her şeyi reddediyor, ekonomiyi reddediyor, açlığı reddediyor, yoksulluğu reddediyor, işsizliği reddediyor, getirdiği sığınmacıların bir sorun olduğunu da reddediyor. Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim: Tiranlar, zorbalar hep giderler, o da 6 ay içinde gidecek."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda partisinin milletvekillerince ayakta alkışlandı.

Kılıçdaroğlu'nun hitabının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop oturuma ara verdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulundaki konuşması öncesinde muhalefet kulisinde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla partisinin kadın milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "altılı masanın aday belirleme anketi için oy verecek olsa sınıf arkadaşına oy vereceğini" söylediğinin bir gazeteci tarafından hatırlatılmasına Kılıçdaroğlu, "Haberim var, yorum yok." karşılığını verdi.

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