CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun buluşması sona erdi. Her iki lider toplantının ardından kameraların karşısına çıktı.

CHP Lideri ile SP Genel Başkanı'nın açıklamaları şöyle:

KILIÇDAROĞLU: Düşünceleri öğrenmek, paylaşmak bakımından bizim açımızdan yarar sağladı. Kendilerine ziyaretleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Epeyi zamandır ziyaret arzumuz oldu, bir türlü gerçekleştiremedik. Bugün artık şartlar epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemiz de, bölgemiz de normalleşmeye girer. Karşılıklı fikirlerimizi gündeme getirdik. Farklı fikirler barış içinde gündeme getirme imkanı olrusa ülkede huzur olur. Bu konuda herkes aynı şeyi düşünüyor. Ben gösterdikleri hüsnü kabulden ötürü kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

CHP İL BAŞKANI KAFTANCI YORUMU

Önceden bazı konular gündeme getiriliyor, açılıyor, bunun gerekçelerini neye dayandırmak lazım, neden böyle oluyor? Özellikle beni en çok şaşırtan konulardan bir tanesi, geçmiş olsun dileklerimizin arasında o da vardı. İstanbul CHP İl Başkanıyla ilgili. Gündemi değiştirmeye yönelik çalışma gibi geliyor bana. Konuların tekrar tekrar pişirilerek gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum

TANK PALET FABRİKASI YORUMU

Tank palet fabrikası stratejik bir tesis. Efendim biz bunu kiraladık, satmadık diye bir düşünceyi ifade ediyorlar. Siz fabrikanın işletmesini, yönetimini bütünüyle başka bir firmaya verdiğiniz zaman 'Biz onu kontrol ederiz' diye yapılan açıklamalar işin mahiyetini değiştirmez. Özelleştirmeler geçmişte yapıldı, bazı tesisler satıldı. Satıldıktan sonra bu tesislerin büyük bölümü yok oldu. Tank palet stratejik bir tesis. Devletin mülkiyetinde bulunması uygun olduğu kanaatindeyiz. Şahsen özelleştirmeyi, ister kiralama deyin doğru bulmuyorum.

KILIÇDAROĞLU: FETÖ BORSASINI AK PARTİLİLER DİLE GETİRDİ

Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Parlamentoya gelince görüşlerimizi ifade ederiz. Tamince konusuna gelince. Bir FETO borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar Türkiye'de FETÖ borsası kurulduğunu, parası olanların dışarı çıktığını, parası olmayanların Türkiye'de kaldığını biliyoruz. Hatta bu konuda bir cinayet işlendi, üstü kapatıldı diye biliyoruz. Fettah Tamince güçlü bir insan. Tuttuğu avukatlar sayın Erdoğan'ın avukatları. Bu dava hangi gerekçeyle açılmadı. Hangi savcı, hangi hakim açmadı. Bütün bu detayların kamuoyuna açıklaması lazım. Adalet Bakanlığı'nın daha doyurucu açıklaması lazım.