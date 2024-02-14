CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen kimdir? Ali Gökmen hayatı ve biyografisi
CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. Parti, İstanbul 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını belirledi. Esenyurt ilçesinde başkan adayı olarak Ali Gökmen ilan edildi. Bu gelişmenin ardından Ali Gökmen hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen kimdir?
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31 Mart yerel seçimleri için CHP, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin belediye başkan adayını belirlediğini duyurdu. CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak Ali Gökmen seçildi. Ali Gökmen'in adaylığının kamuoyuna duyurulmasının ardından, vatandaşlar ve medya tarafından merak edilen konu ise Gökmen'in hayatı ve kariyeri oldu. Peki, Ali Gökmen kimdir, nereli? Detaylar haberimizin devamında...
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CHP ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ GÖKMEN KİMDİR?
1978 yılında Tokat'ta dünyaya gelen Ali Gökmen, siyasi hayatına 1996 yılında CHP Kıraç Belde Gençlik Kolları'nda başladı. Kıraç'ta çeşitli görevler üstlendikten sonra 2008'de Esenyurt'un ilçe olmasıyla beraber CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldı. 2014 yılında Olağanüstü Esenyurt İlçe Kongresi'nde İlçe Başkanı olarak seçildi.
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2019 Yerel Seçimleri'nde ilk sıradan CHP Esenyurt Belediyse Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu sırada Esenyurt Belediyesi Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi olarak görevine devam etti. 31 Mart Yerel Seçimleri için ise Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.
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Evli ve iki çocuk babası olan Ali Gökmen, iş hayatına ise 2004 yılında Gökmen Sigorta'nın kuruculuğu ile başladı. Gökmen bugün hala sigortacılık çalışmalarına devam etmekte ve seçim bölgesinde aktif olarak sigortacılık faliyetleri sürdürmektedir.