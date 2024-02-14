CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen kimdir? Ali Gökmen hayatı ve biyografisi

2019 Yerel Seçimleri'nde ilk sıradan CHP Esenyurt Belediyse Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu sırada Esenyurt Belediyesi Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi olarak görevine devam etti. 31 Mart Yerel Seçimleri için ise Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.