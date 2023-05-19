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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den Habertürk'e Hülya Hökenek'e açıklamalar...

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Ümit Özdağ hoca ile dostluğumuz var. Zaman zaman bir araya gelip, Türkiye'nin sosyal, siyasal, ekonomik konularıyla ilgili bir araya geldik. Entelektüel bir hocamız. Bana göre sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu ile Ümit hocamızın görüşmesini önemli buluyorum. Sayın Oğan da önemli bir akademisyen, bilim adamı, siyasette geleceği olan isim. Hayat size bazen fırsat verir. O fırsatı iyi değerlendirirseniz, sizinle beraber olanları iyi şekilde kanalize ederseniz, önünüz açılır ve gider. Bilgiye dayalı konuşmuyorum ama Sinan Bey'in bir geleceği var. Sayın Oğan'a oy verenler zaten iktidarı benimseselerdi Tayyip Bey'e oy verirlerdi. Medeni insanlar her zaman görüşebilir. Görüşmeler ayrıdır. Davet varsa icabet etmek lazımdır. Benim önsezim, yanlış bir şey söylemeyeyim, sayın Sinan Oğan'ın muhalefet yana tavır alması kendisine oy verenler açısından ve siyasi geleceği açısından değerli buluyorum. Sayın Oğan'ın çıkışı bir muhalefet çıkışıdır. Aday olduğuna göre bir iddia ortaya koydu. Bugün Erzincan'da cuma namazındaydım. Bugün cuma namazında bir tek Atatürk ismi geçmedi. Beni ve cemaati üzdü. Eminim ki bu Sinan Oğan'ı da üzmüştür.

"TERÖR KONUSUNDA EN CİDDİ DURAN SAYIN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Terör konusunda Sinan Oğan ile bizler, 6'lı İttifak'ta bulunanlar özellikle sayın Kılıçdaroğlu farklı bir şey düşünmüyor. Türkiye'de bugün terörü konuşuyorsak, şehitlerimiz geliyorsa bunun sorumlusu muhalefet değil ki. Bunun sorumlusu iktidar. İktidar 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. İktidarın görevi barışı sağlamak, komşularımıza olan iyi ilişkileri sağlamaktır. Terör konusunda en ciddi duruşu gösteren sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Terör konusunda en fazla mağdur olan genel başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bugün Türkiye'de hangi siyasi parti genel başkanına terör örgütleri ateş ettiler? Artvin'de sayın Kılıçdaroğlu'na direk düzenlenen ölüm operasyonuydu. Bunu kim yaptı? Terörle sayın Kılıçdaroğlu'nu yanyana getirmek gerçekten çok büyük sevgisizlik olur. Türkiye sağlığı, eğitimi, tarımı, hayvancılığı, sanayicilerimizin sorunlarını, gençleri, turizmi, teknolojiyi konuşmalıdır. Bunları konuşmuyoruz. En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar. En acımasız terör, insanların boğazına ip geçirip, acımasızca infaz edip, üstüne beton atanlardır. Biz Atatürk milliyetçisi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türklük kelimesini kullanmam diyenler parlamentoda.

"MAÇ BİTMEDİ! 8 MİLYON SEÇMENİ KİM SANDIĞA GETİRİRSE"

Seçime 1 hafta var. Şunu söyleyeyim; bu maç bitmedi. Bu maç çift taraflı bir maç. Kupa maçı çift taraflıdır. Bir rakip bir kendi sahanızda oynanır. Bu maçın mağlubu iktidardır. Yüzde 50'yi yakalamadı. İkinci turda kim iyi oyun oynarsa, tarafsız seçmene kim ulaşırsa, sandığa gitmeyen 8 milyonu sandığa kim getirirse. Mardin, Nusaybin, Derik, Silopi, Şırnak, Digor, Çıldır, Arpaçay ve Kars'a geçiyorum. Burada nokta görevi yapmak gerekiyor. Bir tek kararsız nerede ise gidip onu anlatmam lazım.

"ERZİNCAN'DA İLK 25 GÜN OY KELİMESİNİ KONUŞMADIM"

Adaylığım açıklandı, 720 saatim vardı. 120 bin dakikamız vardı. Dakika ve saniyeyi hesapladık. Sabah 6'da kalktım gece 11'e kadar günde 12 kilometre yürüdüm. 4 bin 500- 5 bin kişi ile görüştüm günde. 100 bin kişiyle fotoğraf çektirdim. Gençlerin bulunduğu yerlere uğradım. 14 bin kişiye bire bir mektup yazdım. 9 bin 200 kişiyle telefonla görüştüm. İlk 25 gün oy kelimesini konuşmadım. Önce gönüllere hitap ettim. 'Ben Erzincan'a milletvekili olmaya gelmedin, büyüklerimin evladı, gençlerimin ağabeyi olmaya geldim' dedim. 'Gücümü önce Allahımdan, kişiliğimden ve Erzincanlı hemşehrilerimin bana verdiği değerden alırım' dedim.

"TERÖR SORUNU KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇÖZECEK"

Biz barışı, özgürlüğü, insan haklarını, bireyin mutluluğunu konuşmamız lazım. Benim canım vatandaşlarım. Onların hepsine kurban olurum. Yarın Güneydoğu'da vatandaşlarımla buluşacağım. Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Türkiye'de 2 yıl içerisinde yok edecek isim sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hep şunu söylüyoruz Malazgirt'te bizim Kocatepe'de bizim. Onur ve gururla söylüyoruz, Alparslanlar da bizim Fatih Sultan Mehmetler de. Mustafa Kemal Atatürkler de bizim.