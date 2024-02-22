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        Haberler Gündem Politika CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, adaylıktan çekildi - Son dakika haberi

        CHP Edirne Belediye Başkan adayı Ciravoğlu, adaylıktan çekildi

        CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı olan Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu'nun yerine, ön seçimde ikinci sırada en çok oyu alan Avukat Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:48
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        CHP Edirne adayı, adaylıktan çekildi
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        CHP'den Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilen, genel başkan Özgür Özel'in Ankara'ya çağırarak sahnede elini kaldırdığı Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        DHA'nın haberine göre Edirne'de 5 Şubat'ta yapılan ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisi CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

        1 HAFTA ÖNCE RAHATSIZLANMIŞTI

        Ciravoğlu, ön seçimden 1 hafta sonra mide bulantısı ve düşük tansiyon şikayetiyle Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ciravoğlu'nun burada yapılan anjiyosunda kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilip, operasyona alındı.

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        Tıkalı damarı açılıp stent takılan Ciravoğlu, operasyondan 2 gün sonra taburcu edilip saha çalışmalarına başladı. Geçen pazar CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında genel başkan Özgür Özel'in Edirne Belediye Başkan adayı olarak tanıttığı Şükrü Ciravoğlu, dün yeniden ritim bozukluğu şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların, bir süre tedavi altında kalıp, ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiğini belirttiği Ciravoğlu, bugün sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

        "GENEL BAŞKAN ARADI"

        Civaroğlu, "Genel başkan 'geçmiş olsun' dilemek için aradı. Hastalığımdan dolayı seçim çalışmalarında geride kaldığımızı söyledi. Çekilmemin iyi olacağını belirtti. Ben de bunun üzerine adaylıktan çekildiğime dair dilekçeyi verdim" dedi. Ciravoğlu, adaylıktan çekildiğine yönelik belgeyi imzalayıp CHP ilçe başkanlığı aracılığıyla ilçe seçim kuruluna iletti. Öte yandan Ciravoğlu'nun yerine, ön seçimde ikinci sırada en çok oyu alan avukat Filiz Gencan Akın'ın Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi bekleniyor.

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        #son dakika
        #Şükrü Ciravoğlu
        #Filiz Gencan Akın
        #edirne
        #CHP
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