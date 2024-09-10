Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'den "erken seçim" hazırlıkları: Partililer sahaya inecek! | Son dakika haberleri

        CHP'den "erken seçim" hazırlıkları: Partililer sahaya inecek

        Tüzük kurultayını tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi, olası erken seçime hazırlanıyor. Partililer sokağa inecek. Kurultayın da sloganı haline gelen "var bir çaresi" ismiyle bir kampanya başlatılacak. Kent lokantası, çiftçi desteği, askıda fatura gibi belediye hizmetleri referans gösterilerek, farklı kesimlerin sorunlarına CHP'nin çözümleri anlatılacak

        Giriş: 10.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den "erken seçim" hazırlıkları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı tamamlandı. "Halkçılık programı" adlı parti programının çalışmalarını ise kısa sürede tamamlanması ve yazım aşamasa geçilmesi planlanıyor.

        Bundan sonraki aşama ise, olası erken seçime hazırlıklar olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kasım 2025 veya 2026 yılı baharını işaret etmesinin ardından partililer sahaya inmeye hazırlanıyor.

        "VAR BİR ÇARESİ"

        Tüzük kurultayının sloganı haline gelen "var bir çaresi" adıyla bir kampanya gerçekleştirilecek. Partililer sokağa inecek. Kampanya kapsamında afişler ve billboardlar süslenecek. Bir de reklam filmi çekilmesi planlanan kampanya çerçevesinde belediyelerin "kent lokantası, çiftçi desteği, askıda fatura" gibi hizmetler referans gösterilerek ekonomiden dış politikaya, eğitimden atanamayan öğretmenlere emeklilere kadar geniş kesimlerin sorunlarına çözümler anlatılacak. Kampanya hazırlıklarının kısa sürede tamamlanıp sonbahar ile birlikte çalışmanın resmen başlaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Habertürk Anasayfa