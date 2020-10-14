Toplantıya katılan her il için özel bir dosya hazırlandı ve ilgili il başkanlarına bu dosyalar verildi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuşmasının ardından il başkanlarına sunum yaptı. Sunumda, bütün iller tek tek masaya yatırıldı, çözüm önerileri konuşuldu.

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Doğu ve Güneydoğu'da oylarını arttırmak istediğini söyledi. Salıcı "31 Mart yerel seçimlerinden sonra oluşan hava, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde de oldu. Oyumuzun düşük olduğu yerlerde bile partimiz adına fırsat penceresi açıldı. İstanbul’da hep birlikte büyük bir demokrasi mücadelesi verdik. Artık bunun hasadını tüm Türkiye’den alma zamanı. Bölgede, partimizin üyesi bulunmayan bir tane dahi mahalle ve köy bırakmayacağız.” dedi.

Toplantıya Genel Sekreter Selin Sayek Böke katıldı. Toplantıya Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van il başkanları katılım sağladı.