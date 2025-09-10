Habertürk
        Haberler Gündem Politika CHP Beykoz meclisindeki istifalara ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        CHP Beykoz meclisindeki istifalara ilişkin açıklama

        CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile 3 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin, "Genel Merkez tarafından Özlem Vural Gürzel'in 1. veya 2. sıraya yerleştirilmesi konusunda yoğun bir baskı uygulanmıştır. Belediye Başkanı'mız Sayın Alaattin Köseler ve şahsım bu duruma açıkça itiraz etmiştik." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 21:04 Güncelleme: 10.09.2025 - 21:06
        CHP Beykoz meclisindeki istifalara ilişkin açıklama
        CHP'nin ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Taştan, seçim dönemi belediye meclis üyesi adaylarını belirlerken ilçenin sorunlarını ve dinamiklerini bilen isimlerin listede olmasını savunduklarını anlattı.

        Beykoz'da CHP'den iki istifa daha
        Beykoz'da CHP'den iki istifa daha
        Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti
        Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti

        Liste belirleme sürecinde CHP Genel Merkezi'nden baskı gördüklerini belirten Taştan, "Genel Merkez tarafından Özlem Vural Gürzel'in 1. veya 2. sıraya yerleştirilmesi konusunda yoğun bir baskı uygulanmıştır. Belediye Başkanı'mız Sayın Alaattin Köseler ve şahsım bu duruma açıkça itiraz etmiştik. Sabaha kadar süren uzun görüşmelerde listenin ancak bu şekilde kabul edileceği belirtilmiş ve Özlem Vural Gürzel tüm itirazlarımıza rağmen meclis üyeliği listesine 5. sıradan eklenmiştir." diye konuştu.

        CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi istifa etti
        CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi istifa etti
        Taştan, Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürzel'in başkan vekili olarak seçilmesinin de Beykoz'un hassasiyetlerini göz ardı eden yaklaşımının sonucu olduğunu ifade etti.

        Bu kararın kendilerinde büyük hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Taştan, ilçede ortaya çıkan olumsuzluklar ve sorunlar hakkında CHP İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e düzenli olarak bilgi aktarıldığını kaydetti.

        Taştan, bu süreçte CHP'den istifa edenlerin belediye meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerektiğini savundu.

        Bazı partililerin istifa eden meclis üyelerine ve parti yönetimine tepki gösterdiği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç da katıldı.

