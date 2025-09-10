Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti

Uğur Gökdemir, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yıllardır üyesi olduğu CHP'den Beykoz Belediyesi meclis üyesi olarak halka hizmet ettiğini ancak son süreçte yaşananların kendisini derinden yıprattığını dile getirdi.

Hakkında açılan davalarda partililer tarafından yalnız bırakıldığını belirten Gökdemir, şunları kaydetti:

"Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim. Tüm bu yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum. Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim. Halkımız için mücadelem sürecek."

CHP BEYKOZ İLÇE BAŞKANINI SUÇLADI

Murat Uzun da ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Yerel seçimlerle birlikte başlayan meclis üyeliği görevi boyunca tek amacının, Beykoz'un ve Beykozluların hakkını savunmak olduğunu aktaran Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Tastan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli işbirlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak aklı ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir. Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil, Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum." Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de dün yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.