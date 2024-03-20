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        Haberler Gündem Politika CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Habertürk'e açıklamalar

        CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar " Adana'yı depremde de, afette de dirençli hale getireceğiz. Afet koordinasyon merkezi çalışması yapıyoruz. Bütün birimleri orada toplayacağız. Afet anında izleme sistemi kuracağız. Depremi engelleyemeyiz ama depremin zararlarını engelleyebiliriz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 20:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:28
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        "Hedef afete dirençli Adana"
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        CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

        Karalar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Adana'da tam bir seçim modunda. Ciddi bir heyecan var. Bizim taraf da çok heyecanlı, kararlı ve inançlı. Her partinin aday çıkartma niyetine saygı duymak lazım. Karşı tarafta Cumhur İttifakı varsa bir ittifak olması Türkiye'nin lehineydi. Adana sert görünür aslında nüktedandır. Çok yardımseverdir. Pandemi ve depreme rağmen gelir 1, borç dört iken gelir 4, borç 1 olmuştur. Bu sene yaptığımız bütçe böyle. İş makınalarının büyük bölümünü belediye malı yapmadık. Enerji yatırımları yaptık. 386 binek araç vardı 150'yi düşürdüm. İcracı müdürlerin dışında araca gerek yoktu. Bunları yapmazsak belediye iş yapabilir hale gelemezdik. Orada 250 milyon tasarruf ettik. İthalatçılar KDV'lerini İstanbul, İzmir, Kocaeli'de yaparlardı. Baktık ki, 3-4 milyarlık ithalat var, yatan KDV yok. İş adamlarıyla görüşerek KDV'lerin Adana'da yatırmalarını sağladık. Adana'nın on yıllarca geleceğini kurtarmış olduk.

        "7 BİN 300 BİNA YIKILMAYI BEKLİYOR"

        Şimdi dünya çapında iki kütüphanemiz daha geliyor. 10 bin kişilik aşevi kurduk. 5 bin aileye halkkart verdik. Depremde, pandemide belediye başkanlığı nasıl yapılır Türkiye'ye öğrettik. Bizi pandemide öne çıkaran halkın ihtiyaçlarını gideren, halkın yanında yaptığımız uygulamalar. Depremde personelimiz 3 ay yatmadı. Eve girmeyen onbinlerce insanın bütün ihtiyaçları karşılandı. Amacımız afete dirençli bir Adana. Sadece deprem değil, seli var, afeti var. Şu anda 7 bin 300 bina yıkılmayı bekliyor. Adana'yı depremde de, afette de dirençli hale getireceğiz. Afet koordinasyon merkezi çalışması yapıyoruz. Bütün birimleri orada toplayacağız. Afet anında izleme sistemi kuracağız. Depremi engelleyemeyiz ama depremin zararlarını engelleyebiliriz.

        "YAPACAĞIMIZ İLK İŞ OTOGAR"

        Binaların tamamı ile ilgili çalışma yapacağız. Denetim çalışmasını da biz yapacağız. 'Binaları siz yapın' derlerse onu da oturup konuşacağız. Adana'nın çok önemli değerleri var. Bir kültür sanat kenti. Ciddi tarihi kimlikler var. Tarihini lezzete evirmiş bir kent. Adana'nın değerlendirilemeyen potansiyeli noktasında da çok çalışma yapıyorum. Bizim yaptığımız festivaller, yapmadığımız festivaller var. İlk işimiz otogar yapacağız. Gündeme getirdik, meclis basit gerekçeyle reddetti. Bunu ilk yılda gündeme alacağız. Arkasından tramvay projesi. Cumhurbaşkanımız yeni onayladı. 5 yılda bitireceğiz. Tramvay metro ile buluşacak. Nostaljik tramvay yapacağız. Sosyal konutlar yapacağız.

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        #Zeydan Karalar
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