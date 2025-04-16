China Suárez'den, Mauro Icardi'ye: Yol arkadaşım
Mauro Icardi, bir süredir birlikte olduğu China Suárez ile aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bir süre önce boşandığı eşi Wanda Nara ile yaşadığı uzun ve inişli - çıkışlı ilişkinin ardından yeni sevgilisiyle hayatına yön verdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Arjantin’e giden Icardi, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu - şmodel China Suárez ile ilişkisine sosyal medyada da yer veriyor. İkili, aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak China Suárez, Icardi’nin kucağında çekilen bir fotoğrafı; "Yol arkadaşım" notuyla paylaşırken, Icardi de bu kareyi kendi hesabında yayınladı. Ardından çift, birlikte çekilmiş bir başka fotoğrafı daha takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram