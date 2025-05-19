China Suarez: Şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ligin 36'ncı haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın son düdüğüyle birlikte hem tribünlerdeki taraftarlar hem de futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Sezonun tüm yorgunluğu yerini şampiyonluk sevincine bıraktı.

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Kutlamalara katılan isimler arasında sezonu Tottenham maçında kapattıktan sonra bir süreliğine Arjantin’e giden yıldız futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez de yer aldı. China Suarez, kutlama anlarına dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şampiyon Galatasaray" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram, DepPhoto