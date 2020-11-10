Chia tohumunun faydaları nelerdir?

Bu bitki; Güney Amerika’da doğal olarak yetişir. Siyah ve beyaz gibi farklı renklerde bulunabilir. Eski çağlarda Chia tohumları; Aztekler ve Maya uygarlıkları için çok önemli bir yiyecektir. Vücuda uzun süreli enerji sağlayabilmesinden dolayı, Chia kelimesi eski Maya dilinde “kuvvet” anlamına gelir. En eski zamanlardan bu yana tüketilen ve bilinen bir süper besindir.

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

1 porsiyon (28 gr) chia tohumu besin değeri şu şekildedir:

Lif: 11 gr

11 gr Protein: 4 gr

4 gr Yağ: 9 gr ( 5 gramı Omega-3 yağıdır).

9 gr 5 gramı Omega-3 yağıdır). Kalsiyum: Günlük ihtiyacın %18’i.

Günlük ihtiyacın %18’i. Manganez: Günlük ihtiyacın %30’u.

Günlük ihtiyacın %30’u. Magnezyum: Günlük ihtiyacın %30’u.

Günlük ihtiyacın %30’u. Fosfor: Günlük ihtiyacın %27’sini karşılayacak kadar,

Günlük ihtiyacın %27’sini karşılayacak kadar, Çinko, B3 vitamini (Niasin),Potasyum, B1 vitamini (Tiamin) ve B2 vitamini içerir.

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Besinsel Lif Deposudur: Chia tohumu; besinsel lifiçeriği açısından şaşırtıcı derecede zengindir. En fazla lif içeren gıdalar arasındadır. 25 gramında 9 gram lif içerir. Bu zengin lif içeriği sayesinde tüketildiğinde; tokluk sağlar, sindirim sisteminin çalışmasını rahatlatır. Beslenme uzmanları; yaşam tarzınıza ve yaşınıza göre göre günlük 25 – 30 gram lif alımını tavsiye ediyor. Ancak günümüzde yeterli meyve, sebze ve tam tahıl tüketemeyen birçok insan bu hedefi tutturamıyor. Bu süper gıdayı kahvaltılık gevreğinize ya da yoğurda ekleyerek tükettiğinizde besinsel lif açığınızı kapatmanıza yardımcı olabilir.

Chia tohumu; besinsel lifiçeriği açısından şaşırtıcı derecede zengindir. En fazla lif içeren gıdalar arasındadır. 25 gramında 9 gram lif içerir. Bu zengin lif içeriği sayesinde tüketildiğinde; tokluk sağlar, sindirim sisteminin çalışmasını rahatlatır. Beslenme uzmanları; yaşam tarzınıza ve yaşınıza göre göre günlük 25 – 30 gram lif alımını tavsiye ediyor. Ancak günümüzde yeterli meyve, sebze ve tam tahıl tüketemeyen birçok insan bu hedefi tutturamıyor. Bu süper gıdayı kahvaltılık gevreğinize ya da yoğurda ekleyerek tükettiğinizde besinsel lif açığınızı kapatmanıza yardımcı olabilir. İyi Bir Omega 3 Kaynağıdır: Chia tohumunda bulunan anti inflamatuar etkiye sahip Omega 3yağ asitleri; kalp ve beyin sağlığını destekler. Chia, Omega 3 yağ asitlerinin bitkisel formu olan alfa linolenik asidi (ALA) içerir. İnsan vücudu ise Omega 3’ün DHA formuna ihtiyaç duyar. ALA’nın insan vücudunda DHA’ya dönüşümü ise sınırlı bir şekilde gerçekleşir. Bu şekilde bakıldığında chia’nın yağlı balıklara kıyasla Omega 3 içeriğinin düşük olduğu söylenebilir. Balık tüketmeyenler için iyi bir takviye olsa da chia’nın Omega 3 ihtiyacını tamamen karşılaması zordur.

Chia tohumunda bulunan anti inflamatuar etkiye sahip Omega 3yağ asitleri; kalp ve beyin sağlığını destekler. Chia, Omega 3 yağ asitlerinin bitkisel formu olan alfa linolenik asidi (ALA) içerir. İnsan vücudu ise Omega 3’ün DHA formuna ihtiyaç duyar. ALA’nın insan vücudunda DHA’ya dönüşümü ise sınırlı bir şekilde gerçekleşir. Bu şekilde bakıldığında chia’nın yağlı balıklara kıyasla Omega 3 içeriğinin düşük olduğu söylenebilir. Balık tüketmeyenler için iyi bir takviye olsa da chia’nın Omega 3 ihtiyacını tamamen karşılaması zordur. Protein İçeriği Yüksektir: Bitkisel bir gıdaya göre oldukça yüksek protein içeriğine sahiptir. Chia tohumunun diğer faydaları yanında önemli bir amino asit kaynağıdır. Hayvansal ürünleri tüketmeyen vegan ve vejetaryen bireylerin yeterli proteini alabilmesi için de önemlidir. Şimdiye kadar saydığımız proteinve lif içeriği nedeniyle Chia tohumunun sindirimi oldukça yavaştır. Yavaş sindirildiği için de vücuda yavaş ve uzun süreli enerji salımı sağlayarak kan şekerini dengeli tutmasını sağlar, erken acıkmanızı önler.

Bitkisel bir gıdaya göre oldukça yüksek protein içeriğine sahiptir. Chia tohumunun diğer faydaları yanında önemli bir amino asit kaynağıdır. Hayvansal ürünleri tüketmeyen vegan ve vejetaryen bireylerin yeterli proteini alabilmesi için de önemlidir. Şimdiye kadar saydığımız proteinve lif içeriği nedeniyle Chia tohumunun sindirimi oldukça yavaştır. Yavaş sindirildiği için de vücuda yavaş ve uzun süreli enerji salımı sağlayarak kan şekerini dengeli tutmasını sağlar, erken acıkmanızı önler. Mineral ihtiyacınızı Karşılar: Tohumlarda; kalsiyum, magnezyum yanında vücudun enzim üretirken ihtiyaç duyduğu manganez gibi iz mineraller bol oranda bulunuyor. 2 yemek kaşığı Chia tohumu (yaklaşık 28 gram),günlük kalsiyum ihtiyacının 1/5’ni karşılar. Bu özelliği ile hayvansal ürün tüketmeyen veganlar ile süt ve süt ürünlerine karşı duyarlı kişilerin, osteoporoz problemi olanların, menopoz süresince artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak isteyenlerin beslenmesinde rahatlıkla kullanabileceği bir besindir.

Tohumlarda; kalsiyum, magnezyum yanında vücudun enzim üretirken ihtiyaç duyduğu manganez gibi iz mineraller bol oranda bulunuyor. 2 yemek kaşığı Chia tohumu (yaklaşık 28 gram),günlük kalsiyum ihtiyacının 1/5’ni karşılar. Bu özelliği ile hayvansal ürün tüketmeyen veganlar ile süt ve süt ürünlerine karşı duyarlı kişilerin, osteoporoz problemi olanların, menopoz süresince artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak isteyenlerin beslenmesinde rahatlıkla kullanabileceği bir besindir. Güçlü Bir Antioksidan Kaynağıdır: Chia tohumu vücudumuzdaki serbest radikallerle mücadele ederek; kalp hastalıkları, kanser ve yaşlanmaya karşı savaşan antioksidanlar açısından zengindir. Aynı zamanda içerdiği tokoferol, fitosterol, karetenoiddoğal antioksidan havuzuna sahiptir.