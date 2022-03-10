Oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda İngiltere hükümetinden izin aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.
Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün hisselerinin tamamının sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımların tamamının kulübe de uygulanmaması ve bazı istisnalara yer verilmesi için İngiltere hükümetinden izin alındığı belirtildi.
Chelsea'nin erkeklerde Norwich City, kadınlarda ise West Ham United ile yapacağı lig maçlarının oynanacağı, lisans kapsamı konusunda hükümetle görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.
Lisans konusunda kulübün normal faaliyetlerini sürdürmek istediğinin vurgulandığı açıklamada, yaptırımların ardından Chelsea Vakfının ekonomik yönden en az hasarla çıkması için gereken çalışmaların yürütülmeye devam edeceği kaydedildi.
Konu hakkında ülke basınına açıklamalarda bulunan İngiltere Dijital, Kültür, Spor ve Medya Bakanı Nadine Dorries ise Chelsea'nin lisansı konusunda bazı istisnalar yaşanabileceğini doğrulayarak, "Chelsea'nin satışına izin verilmesi konusunda özel bir lisans verebiliriz. Ama Roman Abramovich'in bu satıştan hiçbir gelir elde etmemesi şartıyla buna izin veririz. Kulüp bilet satacak ve bundan kulübün sahibi Abramovich kar edecekse, buna izin verilmeyecek. Chelsea'nin, İngiltere futbolunun ve taraftarların bu yaptırımlardan zarar görmemesi konularına odaklandık." ifadelerini kullandı.
Chelsea'nin lig maçlarına devam edeceğini, oyunculara ve teknik ekibe maaşlarını ödeyeceğini kaydeden Dorries, Chelsea'nin gelirinin, bu yaptırımlar nedeniyle azalabileceğini de söyledi.
İngiltere basınında, kulüple hükümet arasında yapılan lisans anlaşmasının, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacağı vurgulanıyor. Gelecek sezon için transfer planları yapamayacak Chelsea'de, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Charly Musonda'nın yanı sıra bu sezon kiralık olarak forma giyen Saul Niguez'in gelecek sezondan itibaren başka kulüple anlaşabileceği vurgulanıyor. Kulübün şartlı onay ile satılması halinde ise bu yaptırımların kalkabileceği de belirtiliyor.
İngiltere hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyurulmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!