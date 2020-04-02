Cheddar sos tarifi, nasıl yapılır?

Cheddar sos nasıl yapılır? Turuncuya çalan görüntüsüyle yaptıkça artan sosunuz peynirin en kalitelisinden olan Cheddar peynirli sostur. Yoksa siz hala denemediniz mi? Birçok makarna ve et yemeğiniz yanına yakışsan sosumuzu denemenizi tavsiye ederiz.

Cheddar Sos Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

5-6 dilim küçük küçük doğranmış cheddar peyniri

Cheddar Sos Yapılışı:

Tere yağını bir tavada eritin.

Unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü ekleyin.

Çırpma teliyle topaklanmaması için sürekli olarak karıştırın.

Kaynayan karışıma baharatları ilave edin.

Son olarak peynirleri ilave edip tamamen eriyene kadar pişirin. Mükemmel sosunuzu hazırlamak işte bu kadar kolay.