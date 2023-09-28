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        Haberler BBC Teknoloji ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek

        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek

        Daha önce sadece Eylül 2021'e kadar girişmiş bilgileri kullanan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin artık güncel verilere de erişim sağlayabileceği açıklandı. Şu an sadece premium üyelere açılan bu özellikten yakında tüm kullanıcılar faydalanabilecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.09.2023 - 07:41 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:41
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        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
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        BBC TÜRKÇE

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin artık gerçek zamanlı verilere de erişim sağlayabildiği açıklandı.

        OpenAI şirketinin kullanıma açtığı ChatGPT bugüne kadar cevaplarında sadece Eylül 2021'e kadar olan bilgilere yer verebiliyordu. Yani robotun veri tabanı Eylül 2021 ve öncesinde internete girilmiş bilgilerden oluşuyordu.

        Bugünden itibarense robotun "premium" kullanıcıları artık sorularına gerçek zamanlı yanıtlar alabilecek. Yani bu kullanıcılar artık sohbet robotuna güncel olayları sorabilecek, haberleri buradan takip edebilecek.

        Sohbet robotunun ücretsiz olan GPT-3.5 sürümüne güncel verilere ulaşıp ulaşamadığını sorduğumuzdaysa hala "Üzgünüm, bilgi kesim tarihim Eylül 2021'e kadar olan verileri içeriyor ve o tarihten sonraki güncellemelere erişimim yok" yanıtını veriyor.

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        OpenAI güncel veri özelliğinin yakında bütün kullanıcılara açılacağını belirtti.

        Şirket bu hafta başında yaptığı açıklamada, ChatGPT'ye yakın zamanda sesli sohbet özelliğinin de ekleneceğini haber vermişti.

        ChatGPT ve benzeri yapay zeka sohbet robotları kullancılara "olabildiğince insansı" cevaplar verebilmek için çok büyük miktarda veri kullanıyor.

        Bu robotların çevrimiçi bilgi arama yöntemlerini dramatik şekilde değiştirmesi bekleniyor.

        University College London'da iş psikolojisi dalında Prof. Tomas Chamorro-Premuzic "Bu özellik getirilmemiş olsaydı insanlar son bilgileri almak için Google ya da Twitter'a gitmek zorunda kalacaktı. Artık ChatGPT'ye güncel haber kaynağı muamelesi yapabiliriz" diyor.

        Ancak Chamorro-Premuzic, haber kaynağı olarak bu yapay zeka robotlarını kullanmanın iyi olduğu kadar, riskli yanları da bulunduğuna dikkat çekiyor:

        "Acil yanıt aradığınız sorulara hızlı cevaplar vermesi iyi ancak kaynak göstermeden bilgi veriyor olması yanıltıcı olabilir".

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        Neden bugüne kadar güncel değildi?

        ChatGPT'nin gerçek zamanlı verilere erişemiyor olmasının birkaç farklı sebebi vardı.

        Bunlardan biri programlama maliyeti. Her bir aramanın OpenAI'a birkaç sente (doların yüzde biri) mal olduğu biliniyor.

        Bir diğer sebep de "güvenlik". Verinin limitli olması şirkete bir güvenlik ağı sağlıyordu. Yani erişiminin Eylül 2021'e kadar olan verilerle sınırlı olması ChatGPT'yi, internete yeni yüklenmiş ve henüz kaldırılmamış zararlı ya da yasa dışı verileri kullanmaktan alıkoyuyordu.

        ChatGPT'ye güncel verilere erişiminin neden bu kadar uzun sürdüğünü sorduğumuzdaysa bize üç yanıt veriyor: dil modellerinin programlamasının uzun zaman alması ve çok kaynak gerektirmesi, gerçek zamanlı veri kullanımının yanlışlıklara yol açma ihtimali, ve gerçek zamanlı verilerin kullanımının -özellikle telif hakkına tabi içeriklerin kullanımıyla ilgili- gizlilik ve etik endişelere yol açması.

        ChatGPT'nin bu yeni özelliği, yapay zekanın karşı karşıya olduğu büyük ikilemin de mükemmel bir örneği; bu teknolojinin gerçekten yararlı olabilmesi için önündeki parmaklıkların kaldırılması ya da esnetilmesi gerekiyor, ancak bunu yaparak bu teknolojinin daha tehlikeli ve kötü amaçlı kullanımının da önü açılmış oluyor.

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