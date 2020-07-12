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Charlize Theron: Tattığım en iyi şeydi

44 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, 'The Old Guard' filminde kendisinin baklava yediği anları "Afiyet olsun" sözleriyle paylaşan Netflix'e yanıt verdi. Theron, Twitter hesabından "Tattığım en iyi şeydi. En iyisinin Gaziantep'te yapıldığını duydum" açıklamasını yaptı

12.07.2020 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
Charlize Theron
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünde yer aldığı 'The Old Guard' filmi, geçtiğimiz günlerde Netflix'de yayınlandı. Netflix, resmi Twitter hesabından Theron'un filmde baklava yediği anları "Afiyet olsun" notuyla paylaştı.

2003'te En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Theron ise bu paylaşıma "Tattığım en iyi şeydi. En iyisinin Gaziantep'te yapıldığını duydum" şeklinde yanıt verdi.

Güney Afrikalı sinema sanatçısı, geçtiğimiz günlerde Habertürk'ten Kadir Kaymakçı'ya özel açıklamalarda bulunmuştu.

Rolüyle ilgili açıklamalarda bulunan Theron, filmde sıkça kullandığı baltayla ilgili, "O balta adeta vücudumun bir parçası gibiydi. Dövüş eğitmenim Daniel Hernandez çekim öncesi alışmam için bir tanesini bana vermişti. Evde, arabada her yerde benimleydi o balta ve ustalaşmak için sürekli elimdeydi. Yakınlarım için tuhaf bir dönemdi doğrusu sürekli beni o baltayla görüyorlardı..." ifadelerini kullanmıştı.

Theron, çekimlerin sonuna yaklaşırken sol el başparmağındaki tendonları parçaladığını da belirtmişti.

Oyuncu, konuyla ilgili, "Çekimlerin son 2-3 haftasında sol başparmağım yoktu. Herkes çekimlere ara vermemiz gerektiğini söylüyordu ama ben devam ettim. Neyse ki iki başparmağa ihtiyacım yoktu, tek başparmak yetiyordu..." ifadelerini kullanmıştı.

Theron'un çekimler bittikten sonra parmağı düzeltmek için 3 operasyon geçirdiği de öğrenilmişti.

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