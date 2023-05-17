"SAKALLI BİR SEVGİLİM OLSUN İSTİYORUM" DEMİŞTİ
Sean Penn, Brad Pitt ve Alexander Skarsgard gibi isimlerle aşk yaşayan Charlize Theron, bir süre önce özel hayatı hakkında açıklamalar yaparken yeni sevgilisinin sakallı olmasını istediğini belirtmişti.
Charlize Theron, "İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim ama şimdi kararımı değiştirdim. Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli" diyerek, mesaj vermişti.
Sakallı erkeklerden hoşlandığını belirten Charlize Theron, kendisine uyum sağlayabilecek bir erkek aradığını da sözlerine eklemişti.