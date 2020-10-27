Ahlaksız Charlie Hebdo!

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Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili tepkileri dindirmemişken bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ahlaksız bir şekilde kapağına taşıdı.

Sözde mizah dergisi olan ancak İslamofobi ile özdeşleşen yayının Hz. Muhammed çizimleri Fransa'daki kamu binalarına yansıtılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da İslam ile ilgili tepki çeken sözleri de eklenince ülkedeki İslam karşıtlığı devlet destekli bir hal aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yönelik "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerinin ardından Fransa, Büyükelçisini geri çağırdı. Ülkedeki İslam karşıtlığından geri adım atılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutumunu bir adım ileri taşıyarak Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

Tüm bu yaşananların ardından Fransa'dan gerilimi düşürecek bir hamle beklenirken sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayına hazırlandı.

ALTUN: KÜLTÜREL IRKÇILIĞI YAYMAYA YÖNELİK BU İĞRENÇ ÇABAYI KINIYORUZ

Derginin yarın yayınlanacak sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

Ankara'dan sert tepki beklenirken, ilk açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyve veriyor! Charlie Hebdo, Başkanımızın iddia edildiği gibi alçakça görüntülerle dolu bir dizi sözde çizgi film yayınladı. Bu yayının kültürel ırkçılığı ve nefreti yaymaya yönelik bu en iğrenç çabasını kınıyoruz." dedi.

Sözde karikatürlerin edep anlayışından yoksun olduğunu ifade eden Altun, "Bu açıkça yabancı düşmanlığı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünü. Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuza dair tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda en insani liderlerden olduğunu vurgulayan Altun, "Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını kaldırmayanlar şimdi müstehcenlikleriyle liderimizi hedef alıyor. Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve anlamsız saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir." dedi.

Altun mesajını sonunda tüm Avrupa ülkelerini, kültürel ırkçılığa ve medeniyetsiz söylemlere karşı savaşmaya çağırdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Teke Tek programında Charlie Hebdo'nun rezil karikatürler yayınladığını belirterek son kapak için de "Sorumsuz yayıncılık örneği" ifadesini kullandı.

TBMM'DEN FRANSA'YA TAVIR

Fransa'daki İslam karşıtı söylemlere karşı TBMM de tavır koydu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin tezkere, meclis genel kurulunda kabul edildi.

Tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle telin ve teşhir ediyor. Dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fransa'ya karşı tavrın ilk adımını Cumhurbaşkanı Erdoğan, boykot çağrısı ile yapmıştı. Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşan Erdoğan, "Fransa'da yaşananlar, Almanya'da yaşananlar bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Batı, özellikle Hristiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum; İnsanız, insan olarak Hıristiyan olmak suç değildir ona da sahip çıkıyoruz, Musevi'ye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum. Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın" demişti.