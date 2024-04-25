Chamberlain'e İngiltere'den talip...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
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İngiltere dışına ilk kez çıkan ve ilk yurt dışı tecrübesini Siyah-beyazlı ekibe sezon başında transfer olarak yaşayan Oxlade-Chamberlain'e, Championship takımlarından Southampton talip oldu.
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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Türkiye'de beklediği patlamayı yapamayan Chamberlain'in, tekrardan ülkesinde top oynamak istemesinden dolayı bu teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor.
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Championship'te 84 puanla 4. sırada bulunan Southampton, Premier Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. İngiliz ekibi, hedefini gerçekleştirmesi durumunda 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile görüşmelere başlaması bekleniyor.
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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maçta görev yapan Alex Oxlade-Chamberlain, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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Yıllık 2.5 milyon euro maaş alan İngiliz futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro imza parasına siyah-beyazlı takıma transfer olmuştu.
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Chamberlain'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
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