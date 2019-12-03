Surprise U adlı K-Pop grubunun yıldızı ve oyuncu 27 yaşındaki Cha In Ha, menajeri tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Cha’nın bağlı olduğu Fantagio şirketi, genç yıldızın ailesine saygı gösterilmesi ve spekülatif haberlerin yayılmaması çağrısında bulundu.​ Fantagio, Cha’nın özel bir törenle son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu.

Cha’nın son filmi ‘Love With Flaws’ 27 Kasım’da gösterime girmişti.