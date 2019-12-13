Cezbetmek kelimesi nasıl yazılır? Cezbetmek TDK sözlüğüne göre; birleşik mi, ayrı mı yazılır? Cezbetmek kelimesinin sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

CEZBETMEK SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, cezbetmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "cezb etmek, cezp etmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "cezbetmek"tir.

CEZBETMEK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na göre Türkçeye Arapçadan geçen cezbetmek kelimesinin anlamı, "Kendine çekmek, bağlamak, etkilemek" şeklide kullanılmaktadır.