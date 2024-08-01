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        Haberler Gündem Güncel Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti | Son dakika haberleri

        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti

        Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili kocasıyla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce düştüğü için bir kolu alçıda olduğu belirtilen kocanın ilk ifadesinde, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin kendisi aldattığını, olay anında evde çıkan tartışmada sinirlendiği için demir sopayla eşini dövüp evden ayrıldığını, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. Genç kadının ise geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan eşnin tahliye olacağı gün sosyal medyadan "Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı" notu ve "mutlu hissediyor" şeklinde paylaşımı dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:59
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        • 1

          Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        • 2

          Olay yerine gelen sağlık ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edilen 34 yaşındaki Müge E'nin öldüğünü belirledi.

        • 3

          Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

          Daha sonra jandarma ekipleri evde dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

        • 4

          EŞİYLE BİRLİKTE 4 GÖZALTI

          Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden araçla ayrıldığını belirlediği F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'yi (22) düzenlediği operasyonla yakaladı.

          Sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunduğu belirtilen ve evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'nin (36) de yakalanması için çalışma başlatıldı.

          Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu Mehmet Ali E'yi de gözaltına aldı. Böylece gözaltındaki şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

        • 5

          Daha önce düştüğü için bir kolu alçıda olduğu belirtilen Mehmet Ali E'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin kendisi aldattığını, olay anında evde çıkan tartışmada sinirlendiği için demir sopayla eşini dövüp evden ayrıldığını, sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.

        • 6

          10 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

          Mehmet Ali E'nin kentte karıştığı bir yaralamalı trafik kazasının ardından girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye edildiği, uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

        • 7

          KOCASININ CEZAEVİNDEN ÇIKIŞINI KUTLAMIŞ

          Kocası tarafından işkence yapılan öldürülen Müge E.'nin geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali A.'nın tahliye olacağı gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı" notu ve 'mutlu hissediyor' şeklinde paylaşımı dikkat çekti.

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