İki panik ataklının karşılıklı ataklarının hikayesini anlatan Merve Kült; iş, aşk, sosyal yaşam, internet flörtleri, kavga dövüş, ihtiras ve hayata dair ne varsa hepsine kitabında dokunuyor.

Batmak üzere olan bir topuklu ayakkabı firmasında çalışan ve panik atağın literatürde olmayan bir çeşidinden mustarip Merve Kült, atak anlarında küfürler savuruyor, bambaşka biri oluyor. Kendini sistemden dışarı atmaya çalışırken daha da batıyor.

“Gerçekten hasta olan ben değilim dünyanın ta kendisi! Ben niye değiştiriyorum kardeşim dünyamı, bakış açımı? Madem öyle dünya değiştirsin kendisini, bu kadar rezil bir yer olmasın! Haksız mıyım”

Kurumsal hayatta başarılı ve emin adımlarla ilerleyen Merve Kültür’ün varoluşsal hezeyanlar beraberindeki mücadelesi, atakları, sinir krizleri ve huzuru arayışı onu, herkesin içinden bir parçayla buluşturarak “kült” bir karakter haline getiriyor.

Tedavi sürecinde bambaşka bir sisteme geçince adeta paralel evren geçişi yaşıyor ve olaylar gelişiyor…

Ceylan Naz Baycan’ın 3. kitabı Merve Kült; günlük hayatta iş, aşk, koşturmaca arasında sıkışan, bir acil çıkış kapısı arayan herkese nefes aldıracak. Kendisi soluklanmayı unutan genç ve modern bir kadın olan Merve Kültür’ün başına gelenleri absürt, beklenmedik hallerde anlatıyor.