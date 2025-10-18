Habertürk
        Ceylan'dan yeni tekli

        Ceylan, yeni şarkısı 'Ne Yapardım Bilmem' ile duygusal bir dönüş yaptı. Şarkı, Ceylan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 18.10.2025 - 16:29
        Ceylan'dan yeni tekli
        Türk müziğinin güçlü ve duygusal seslerinden Ceylan, yeni teklisi 'Ne Yapardım Bilmem' ile dinleyicilerle buluşuyor. Yıllardır sahnelerde ve müzik dünyasında kendine özgü tarzı, güçlü yorumu ve samimiyetiyle dinleyicilerin gönlünde taht kuran Ceylan, bu kez aşkın yokluğunu, özlemi ve içsel hesaplaşmayı yalın sözlerle müziğe taşıyor.

        Şarkının sözleri Gökçe ve Esin İris'e, müziği ise Gökçe'ye ait. Aranjörlüğünü Caner Tepecik'in üstlendiği eserin kayıtları Stüdyo Canni'de tamamlandı. Mix'te Bahadır Sağbaş, mastering'de ise Çağlar Türkmen imzası bulunuyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Mustafa Özen oturuyor.

        'Ne Yapardım Bilmem', aşkın gölgesinde kalan bir insanın içsel kırılmalarını ve yokluğun getirdiği çaresizliği anlatıyor. Ceylan'ın etkileyici yorumuyla birleşen bu satırlar, dinleyicinin kalbine doğrudan dokunuyor. Hem güçlü hem de kırılgan bir duygunun aynı anda aktarılması, eseri özel kılıyor.

        Ceylan, müzik kariyerinde her zaman duygulara tercüman olmayı başardı. Arabesk, halk müziği ve popun izlerini taşıyan eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, bu yeni çalışmasında yine müziğe olan bağlılığını ve sahici tavrını ortaya koyuyor.

        'Ne Yapardım Bilmem', Ceylan Müzik etiketiyle 17 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

